Hamburg. Angeklagte stahl Freier Schmuck im Wert von 34.000 Euro. Wie sie ihre Tat vor Gericht darstellt – und was der betrogene Rentner sagt.

Wenn Werner Z. (alle Namen geändert) an jenen Abend denkt, den er in anregender Zweisamkeit verbringen wollte, dann ist da nur noch Frust. Es gab keinen Sex. Es gab nur Enttäuschungen. Die Prostituierte, die der 68-Jährige in seine Wohnung eingeladen hatte, hat ihn betrogen und bestohlen. Ihr perfider Trick: Sie hatte ihm heimlich Kokain in den Sekt geschüttet. Und als er benommen im Bett lag, raffte sie seine Wertsachen zusammen und schaffte sie beiseite.