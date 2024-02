Hamburg. Ermittler sichern vier Grundstücke mit Immobilien. Beschuldigte haben Verbindungen ins Clanmilieu. Sechs Durchsuchungen in Hamburg.

Schon seit 2020 ermittelt die Soko „Medusa“ der Kriminalpolizei in Lüneburg gegen Drahtzieher eines offenbar gut geplanten Betrugs. Am vergangenen Freitag durchsuchten 250 Beamte 29 Objekte im In- und Ausland, davon sechs in Hamburg. Der Vorwurf: Untreue und Geldwäsche. Einer von zwei gesuchten Drahtziehern konnte verhaftet werden. Der zweite ist auf der Flucht. Zielfahnder haben sich an seine Fersen geheftet.