Niebüll/ Sylt. Ein 68-Jähriger wollte unbedingt als erster auf die Insel – und fuhr daher bereits nachts auf den Autozug. Das wird teuer für ihn.

Schon die legendären "Ärzte" besangen Sylt in ihrem Punkrock-Evergreen "Westerland": Da hat man unbedingt hinzuwollen, nicht zwingend nach Westerland, okay, aber doch und auf jeden Fall auf diese Insel, diese Perle der Nordsee.

Mit dem Auto hin kommt man zu diesem Sehnsuchtsort aber nur durch das Nadelöhr Hindenburgdamm, und zwar nicht auf den eigenen vier Rädern, sondern einzig mit dem Autozug. Der ist ab und an schon mal überfüllt. Manch listiger Zeitgenosse mag es da ähnlich halten wie im Urlaub, wenn es darum geht, früh morgens auf Kosten aller anderen einen Liegenplatz mit dem Badetuch zu reservieren: Wie sichere ich mir meinen Platz um jeden Preis?

Sylt: Mann fährt nachts auf Autozug - Führerschein weg

Diese Motivation trieb offenbar auch einen 68 Jahre alten Mann an. Weil er unbedingt nach Sylt wollte, ist er in Niebüll am späten Dienstagabend außerhalb der Öffnungszeiten auf den schon bereitgestellten Sylt Shuttle gefahren und hat seinen Wagen ganz vorn geparkt. Der Mann habe angegeben, noch kein Ticket zu besitzen, aber unbedingt am Mittwoch auf die Nordseeinsel zu müssen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Seinen Angaben zufolge habe er versucht, über die normale Einfahrt auf das Gelände zu gelangen. Da die Schranken bereits geschlossen gewesen seien, sei er durch die noch offene Ausfahrtschranke und über einige Pylonen gefahren und schließlich auf dem Autozug gelandet.

Die Beamten waren von der Leitstelle des Sylt Shuttles auf das Fahrzeug aufmerksam gemacht worden. Da der Mann einen Atemalkohol von 0,93 Promille hatte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt, wie es hieß. "Der Fahrer gab an, er hätte nach Erreichen des 'Parkplatzes' einen Whisky getrunken, um im Auto besser schlafen zu können", so ein Bundespolizeisprecher. Den 68-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Auto wurde von einem Abschleppunternehmen vom Autozug heruntergeholt.

dah/dpa