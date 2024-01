Sylt: Arbeiten und Sperrung bei der Bahn – das müssen Reisende im März wissen

Autozüge kommen mehrere Tage nicht auf die Insel. Grund sind Arbeiten am Stellwerk in Westerland. Auch Personenzüge betroffen.

Der Autozug in Westerland auf Sylt: Drei Tage lang können Reisende mit Auto die Insel nur per Fähre erreichen.

Westerland. Wer Mitte März auf die Nordseeinsel Sylt fahren möchte, muss seine Reise genau planen. Denn vom 12. bis zum 14. März werden keine Autozüge die Insel anfahren können. Das gaben die beiden Betreiber der Verbindung, der Sylt Shuttle und der Blaue Autozug, auf ihren Internetseiten bekannt.

„In Westerland auf Sylt finden für mehrere Tage umfangreiche Bauarbeiten statt, sodass keine Züge im Bahnhof ein- und ausfahren können“, heißt es vom Sylt Shuttle. Ein ähnlicher Text ist auf der Seite des Blauen Autozuges zu finden. Pkw, Busse oder Lkws, die auf die Insel oder von dieser runter müssen, sollten die Fähre nutzen, so die Bahn.

Sylt: Autozüge und Personenzüge können drei Tage lang nicht in Westerland halten

Auch alle anderen Personenzüge können in dieser Zeit nicht in Westerland halten. Sie werden in Morsum enden, die Reisenden werden dann mit Bussen nach Westerland gebracht. „Die Kunden des Sylt Shuttle können bereits gebuchte Tickets für die betreffenden Tage stornieren beziehungsweise, wenn möglich, auch kostenfrei umbuchen“, sagt eine Sprecherin der Bahn dem Abendblatt. „Auch werden wir die Zugbindung des Sparpreises aufheben, damit die Kunden bis zu drei Tage vor und nach der Streckensperrung unsere Züge nutzen können.“

Der Grund für die massiven Einschränkungen sind Instandsetzungsmaßnahmen an den Stellwerken. In Westerland, Niebüll und Tönning werden die alten Stellwerke durch elektronische Stellwerkstechnik ersetzt.

Westerland: Bahnhof wird an das neue elektronische Stellwerk angeschlossen

Bei der Bahn heißt es dazu: „Der Bahnhof Westerland wird an das bestehende elektronische Stellwerk in Keitum angeschlossen. Dafür wurden im Bahnhof Westerland umfangreiche Kabeltiefbauarbeiten durchgeführt und circa 40 Signale errichtet. Für das neue elektronische Stellwerk in Westerland stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss.“

Nun müsse das neue Stellwerk noch in Betrieb genommen werden – und das soll Mitte März geschehen. „In der Nacht vom 12. auf den 13. März von 23 Uhr bis fünf Uhr wird die Software im neuen elektronischen Stellwerk eingespielt. Während des Software-Wechsels ist die Insel Sylt nicht mit dem Zug erreichbar.“

Sylt: Autozug fährt nicht – aktuelle Informationen gibt es im Internet

Die Bahn rät allen Reisenden, sich frühzeitig zu informieren. Informationen werden rechtzeitig im DB Navigator oder im Internet bekannt gegeben: bauinfos.deutschebahn.com. Hier stehen zeitnah auch die Fahrplan-Tabellen zum Download zur Verfügung.