Hamburg. Kurz vor seinem 55. Geburtstag verrät Lanz, wie lange es sein Format noch geben soll und was wäre, wenn morgen alles aus ist.

Markus Lanz hat erstmals darüber gesprochen, wie lange es die nach ihm benannten Talkshow im ZDF noch geben soll: „Ich würde gern noch gut zehn Jahre das machen, was ich jetzt tue“, sagte der Moderator, der am 16. März 55 Jahre alt wird, in dem Podcast „Hotel Matze“. Er glaube, mit der Sendung „noch einiges bewegen“ zu können.