Wetter Hamburg: Winter, ade? Es wird milder, aber sehr stürmisch

Zur neuen Woche ändert sich die Wetterlage in Hamburg und dem Norden grundlegend. Auf Sylt und Helgoland drohen orkanartige Böen.

Das ruhige Winterwetter am Hamburger Rathausmarkt genießen? Damit ist es vorerst vorbei.

Hamburg. Neue Woche, neue Wetterlage: Der Winter verabschiedet sich vorerst aus Hamburg, statt mit Schnee hat der Norden in den kommenden Tagen vor allem mit Wind zu kämpfen.

„Wir gelangen zunehmend in den Wirkungsradius des Sturmtiefs ‚Iris‘ über dem nahen Atlantik, das uns einen windigen bis stürmischen sowie unbeständigen, aber auch milderen Wochenstart beschert“, sagt Tanja Sauter vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Wetter: Auf Sylt und Helgoland drohen orkanartige Böen

Von Frost bleibt Hamburg bereits am Sonntag verschont. Es ist bei maximal fünf Grad stark bewölkt, von Westen können laut DWD „vereinzelt ein paar Tropfen“ fallen. Dazu weht mäßiger bis frischer, an der Ostsee starker, an der Nordsee starker bis stürmischer Südwestwind mit Sturmböen.

In der Nacht zum Montag nehmen die Regenfälle im Norden dann zu, wobei es nicht kälter als vier Grad wird. Auf Sylt und Helgoland sind am Morgen orkanartige Böen möglich.

Wetter: In Hamburg sind zweistellige Temperaturen möglich

Am Montag können die Temperaturen in Hamburg sogar zweistellige Werte erreichen. Im weiteren Tagesverlauf lässt der Wind etwas nach. In der Nacht zum Dienstag sind bei Tiefstwerten um fünf Grad Gewitter möglich.

Am Dienstag bleibt es bei sieben bis neun Grad wechselhaft. In der Nacht zum Mittwoch frischt der Südwestwind dann weiter auf. An der Nordsee droht ein Sturm mit teils orkanartigen Böen. Sauter: „Der Mittwoch präsentiert sich ähnlich windig bis stürmisch wie der Montag. Zudem ist verbreitet wieder mit Regen zu rechnen.“

In der Nacht zum Donnerstag sollen die schauerartigen Niederschläge dann abklingen. Auch der Wind lässt allmählich nach und dreht auf Nordwerst. An der See bleibt es aber stürmisch.