Wetter Hamburg: Gewitter und Hagel erwartet – so wird die Woche

Zu Beginn der neuen Woche wird es nass und ungemütlich in Hamburg und in Norddeutschland. Die Aussichten für die nächsten Tage.

In den kommenden Tagen wird es in Hamburg wieder regnerisch (Archivbild).

Hamburg. Gewitter im Anmarsch: Zum Start der neuen Woche wird das Wetter in Hamburg und in Norddeutschland wieder nass und ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag in der Hansestadt und in Schleswig-Holstein im Laufe des Tages immer wieder einzelne Gewitter mit Starkregen und sogar Hagel. Der Regen soll laut Prognosen des DWD noch bis mindestens Mitte der Woche andauern.

Wetter Hamburg: Unwetter mit Gewitter und Starkregen erwartet

Am Montag werden Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 Grad erreicht, dazu wehen stürmische Böen um 70 km/h. Auch mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit muss den Meteorologen zufolge gerechnet werden. Dabei kann laut DWD auch „kleinkörniger Hagel“ auftreten. In der Nacht zum Dienstag sollen dann sowohl Regen als auch Gewitter zunächst leicht nachlassen, es kühlt sich zudem auf 13 bis 16 Grad ab.

Am Dienstag lockert es sich auf, die Sonne kommt teilweise wieder durch, aber es wird etwas kühler bei Maximaltemperaturen von 19 Grad. In Richtung Nordfriesland bleibt es vorerst wechselhaft mit dichten Wolken und schauerartigem oder gewittrigem Regen.

Wetter Hamburg: Gewitter und Hagel im Norden

In der Nacht zum Mittwoch wird dann gebietsweise erneut schauerartiger Regen mit Gewittern erwartet. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 17 Grad. Vor allem an der Nordsee ist es weiterhin stürmisch.

Tagsüber wird es in Hamburg und in Schleswig-Holstein zeitweise heiter und meist trocken. Bei maximal 20 bis 23 Grad weht frischer bis starker Südwestwind, an der Nordsee bleibt es stürmisch. In der Nacht zum Donnerstag ist es locker bewölkt und meist trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 18 Grad, dazu weht mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker südlicher Wind.

Der Donnerstag beginnt freundlich, im Laufe des Tages wird es jedoch wieder regnerisch, auch einzelne Gewitter sind laut DWD nicht ganz ausgeschlossen. In Hamburg werden Höchstwerte von 23 bis 26 Grad erwartet, auf den Inseln um 22 Grad.