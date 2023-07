Viele Einsätze nördlich von Hamburg nach starkem Gewitter

Starke Gewitter mit ergiebigen Niederschlägen haben am frühen Montagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen im Bereich Norderstedt und Pinneberg gewführt. „Da sind viele Bäume umgefallen“, sagte eine Sprecherin der Rettungsleitstelle West am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Gullydeckel seien teilweise hochgekommen.

Hamburg (dpa/lno). Starke Gewitter mit ergiebigen Niederschlägen haben am frühen Montagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen im Bereich Norderstedt und Pinneberg gewführt. „Da sind viele Bäume umgefallen“, sagte eine Sprecherin der Rettungsleitstelle West am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Gullydeckel seien teilweise hochgekommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor starken Gewittern mit ergiebigen Niederschlägen im Bereich von Hamburg bis zur Lübecker Bucht gewarnt. Die Gewitter zögen am frühen Montagabend von Niedersachsen kommend in Richtung Ostsee, wie eine Meteorologin des DWD am Montag sagte. Die amtliche Warnung galt zunächst bis 18.30 Uhr, könnte den Angaben zufolge aber verlängert werden.

Ein Anwohner berichtete im nördlichen Hamburg am Montagabend von umherfliegenden Gartenmöbeln und Hagel. Nach Angaben des DWD wurden Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 85 Kilometer pro Stunde und starker Regen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter und Stunde erwartet.

