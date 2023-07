Starkregen Plötzliches Unwetter sorgt für Land unter in Norderstedt

Norderstedt. Es kam fast aus dem Nichts: Kurz nach 17 Uhr verdunkelte sich am Montag aus südwestlicher Richtung der Himmel über Norderstedt, tiefschwarze Wolken formierten sich, und dann brach 20 Minuten später das Unwetter über die Stadt hinein. Es wurde zu dem bisher wohl heftigsten Wetterereignis in diesem Sommer, dessen Folgen unmittelbar zu sehen waren.

So wie auf der Rückseite des Rathauses. Hier, im Bereich des Veranstaltungszentrums TriBühne, ergossen sich plötzlich Sturzbäche fast wie kleine Wasserfälle vom Dach auf den Vorplatz. Ein paar Meter weiter: Während die Autos auf der Rathausallee sicherheitshalber nur noch langsam voran rollten, konnten die ersten Sielanlagen die Wassermassen nicht mehr bewältigen und liefen prompt über.

Starkregen, Hagel, Windböen: Tornado? Plötzliches Unwetter überrascht Norderstedt

Vom Dach der TriBühne in Norderstedt-Mitte ergießen sich Sturzbäche.

Foto: Christopher Mey

Auf der gegenüberliegenden Seite hat es einen gelben Müllcontainer erwischt, den eine Windböe umgeschmissen hat. Reihenweise sind zudem Blätter und Äste von den Bäumen entlang der Allee heruntergefallen und säumten die Geh- und Radwege. Im Bürogebäude, in dem auch das Hamburger Abendblatt seinen Sitz hat, drückte eine Regenwand samt Hagelkörnern so sehr gegen die Fassade, dass das Wasser sogar durch einen Lüftungsschacht in einen Raum floss.

Nicht alle Siele können die Wassermassen aufnehmen.

Foto: Christopher Mey

Sofort machten auch in sozialen Medien Fotos und Videos die Runde. „Wie ein Wirbelsturm“, schrieb ein Mann, „unser allererster Tornado“, eine Frau, die Aufnahmen von sich drehenden Wolken veröffentlichte. Andere scherzten über einen „kleinen Sommerregen“, während der heimische Rasen eher wie ein Sumpfgebiet aussah.

Norderstedt: Böen mit bis zu 85 km/h – Baum stürzt um

Der Deutsche Wetterdienst hatte am späten Nachmittag eine Warnung aktualisiert. „Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 85 km/h, Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in der Stunde“, hieß es darin. „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“

Unwetter über Norderstedt: Auf Facebook veröffentlicht eine Frau dieses Foto eines an der Segeberger Chaussee umgestürzten Baumes.

Foto: Facebook/Susanne-Isabel Bartz

So wie an der Segeberger Chaussee: Hier stürzte wenige Meter entfernt vom ZOB Glashütter Markt ein Baum auf parkende Fahrzeuge eines Autohandels. Eine Frau veröffentlichte ein Foto hiervon bei Facebook. Es dürfte nicht der einzige Vorfall dieser Art gewesen sein am späten Montagnachmittag.