Wetter Hamburg: So sonnig wird das Wochenende

Wetter Hamburg Ab in die Sonne: So wird das Wetter am Wochenende

Hamburg. Ob im Stadtpark grillen oder am Elbstrand in der Sonne entspannen: Am Wochenende können sich die Menschen in Hamburg und im Norden auf reichlich Sonnenschein und angenehme Temperaturen einstellen. Und auch in der kommenden Woche geht es sommerlich weiter: Regen ist vorerst nicht in Sicht, stattdessen werden bis zu 16 Sonnenstunden täglich erwartet.

Der Freitag startet zunächst noch etwas bewölkt und auch recht frisch. Im Laufe des Tages soll es dann aber nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schon aufklaren, die Sonne kommt durch. So richtig warm wird das Wetter in Hamburg am Freitag allerdings noch nicht: In der Hansestadt werden bis zu 21 Grad erreicht.

In der Nacht zum Sonnabend ist es klar und trocken bei Tiefstwerten zwischen 2 und 8 Grad und gebietsweise sogar leichtem Frost in Bodennähe. Dazu weht schwacher bis mäßiger nordöstlicher Wind.

Am Sonnabend verabschieden sich die Wolken dann endgültig: Bei viel Sonnenschein werden Höchstwerte von 22 Grad in Hamburg und 19 Grad in Nordfriesland erreicht. Dazu weht schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus nordöstlichen, später nordwestlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag ist es gering bewölkt oder klar bei Temperaturen von 5 bis 8 Grad.

Am Sonntag lohnt sich ebenfalls ein Ausflug ins Freie: In Hamburg werden 23 Grad erwartet bei 16 Sonnenstunden, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung. An der Nordsee ziehen ein paar Wolken auf.

Auch in der kommenden Woche kommen Sonnenhungrige voll auf ihre Kosten, es geht warm und trocken weiter: „Es ist kein Regen in Sicht“, so Jung. Von Montag bis Freitag werden dann täglich 16 Sonnenstunden erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 23 Grad am Dienstag und 26 Grad am Freitag.