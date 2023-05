Olaf Scholz: Museen streiten um abgenutzte Aktentasche aus Hamburger Zeiten

Während des Referendariats in Hamburg hat der Bundeskanzler die Tasche vor Jahrzehnten gekauft. Preis: 890 Mark. Was sie ihm bedeutet.

Berlin/Hamburg. Rechteckig, praktisch und nicht nur für den Kanzler gut genug: Olaf Scholz ist im Bundestag, auf Dienstreisen oder Klausuren stets in Begleitung seiner ledernen Aktentasche. Das vielfach abgelichtete Accessoire ist aber auch außerhalb des Kanzleramts heiß begehrt.

Denn sowohl das Haus der Geschichte als auch die Friedrich-Ebert-Stiftung würden das unscheinbare Stück Geschichte gerne in ihre Sammlungen aufnehmen.

Scholz in Kiew: Mit der alten Aktentasche in der linken Hand

„Ich habe mit Regierungssprecher (Steffen) Hebestreit gesprochen und ihm gesagt, irgendwann würden wir gerne die Aktentasche von Olaf Scholz haben“, sagte der Leiter des Hauses der Geschichte, Harald Biermann, der Süddeutschen Zeitung laut einem aktuellen Bericht. „Die Tasche ist auf vielen Bildern festgehalten, sie hat einen historischen Wert.“

So gebe es auch diese „fast ikonische Szene“: Scholz läuft in Kiew über den roten Teppich, in der linken Hand die Aktentasche, mit rechts gibt er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Hand. „Und dadurch, dass er sie schon lange benutzt hat, hat sie viele Gebrauchsspuren, was für uns immer schön ist“, so Biermann über die doch etwas abgewetzte Aktentasche.

Friedrich-Ebert-Stiftung meldet Interesse an Scholz' Tasche an

Bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung hat man auch schon ein Auge auf die Tasche geworfen. Das Archiv habe bereits ein Depositum von Scholz mit Unterlagen aus verschiedenen politischen Funktionen, sagte Archivleiterin Anja Kruke der Zeitung. Man sei auch an Objekten interessiert, wenn diese eine spezifische Bedeutung hätten und etwas über die Person aussagten. „In diesem Sinne würden wir natürlich auch Olaf Scholz' Tasche später gerne in den Bestand aufnehmen.“

Leichte Gebrauchsspuren: Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Aktentasche im Plenarsaal des Bundestages.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Zeitung schreibt, dass das Kanzleramt dem Vernehmen nach noch nicht entschieden habe, was mit der Aktentasche passiert, sollte Scholz sie ausrangieren. Ob das überhaupt je passiert? Denn der Kanzler hat die Rindsledertasche schon seit rund 40 Jahren. Demnach erwarb er sie Anfang der Achtziger während seines Referendariats in Hamburg, 890 D-Mark kostete das Modell „Times 16“ damals dem Hersteller zufolge.

Olaf Scholz' Tasche passt zum Handy von Merkel

Dabei ist die Aktentasche von Olaf Scholz gar kein so ungewöhnliches Ausstellungsstück. So hat es auch die Aktentasche von Willy Brandt in den Besitz der Friedrich-Ebert-Stiftung geschafft. Ist die Frage: Welche älter aussieht? Das Haus der Geschichte kann bereits das alte Handy von Angela Merkel und die ausrangierte Strickjacke von Helmut Kohl vorweisen.

