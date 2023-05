Verkehr in Hamburg: Jeder dritte Unfallbeteiligte am Vatertag 2022 war betrunken

Ein Alkoholmessgerät: Am Vatertag 2022 war bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden in Hamburg mehr als ein Drittel der Beteiligten betrunken (Symbolbild).

Verkehr in Hamburg Gut jeder dritte Unfallbeteiligte am Vatertag 2022 betrunken

Hamburg. Am Himmelfahrtstag 2022 hat es in Hamburg mehr Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gegeben als an den anderen Tagen des Jahres. 35,7 Prozent der Unfallbeteiligten am Vatertag waren alkoholisiert, wie das Statistikamt Nord am Dienstag kurz vor dem diesjährigen Feiertag 2023 mitteilte. Bei allen fünf alkoholisierten Unfallbeteiligten habe es sich um Männer gehandelt.

Insgesamt gab es 2022 auf Hamburgs Straßen 7796 Unfälle mit Verletzten oder Toten, 487 davon unter Alkoholeinfluss. Das entspricht etwa einem Anteil von 6,2 Prozent. Dies sei der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe 2008, teilte das Statistikamt Nord weiter mit.

Verkehr in Hamburg: Mehr als die Hälfte der schweren Alkoholunfälle am Wochenende

Die höchste gemessene Blutalkoholkonzentration bei Unfallbeteiligten lag im vergangenen Jahr bei 3,7 Promille. Gut die Hälfte der Unfälle unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden passierte am Wochenende: 27,7 Prozent sonnabends und 22,4 sonntags.

Bei Unfällen, bei denen Personen zu Schaden kamen, machten Männer 84,5 Prozent der alkoholisierten Beteiligten aus. Nur 2018 und 2021 war der Anteil von Alkoholunfällen mit Personenschaden am Vatertag geringer als an Sonnabenden oder Sonntagen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg