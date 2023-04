Wie sich Bäder in der Region dieses Jahr präsentieren – eine Übersicht über Preise, Öffnungszeiten und besondere Angebote.

Am 1. Mai öffnen die ersten Freibäder in der Region.

Kreis Segeberg. Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Glück auf der Wiese eines Freibades liegt? Momentan ist es zwar noch etwas kühl, aber die ersten Bäder öffnen bereits am 1. Mai, andere lassen sich noch etwas Zeit, und wieder andere wissen noch gar nicht, wann sie Freibadesaison eröffnen – einen allgemeingültigen Termin gibt es in Deutschland nicht.

Kreis Segeberg: Kühl, aber startklar – jetzt öffnen die ersten Freibäder

Wir haben für Sie alles Wissenswertes zu den beliebtesten Bädern in der Region zusammengestellt.

Arriba-Erlebnisbad

Das Arriba-Erlebnisbad in Norderstedt (Am Hallenbad 14) verfügt auch über einen großen Außenbereich, der am 1. Juni öffnet. Es gibt Liegewiesen und ein 50 Meter langes Außenbecken.

Der Außenbereich des Arriba-Bads iost ab Juni geöffnet.

Foto: stadtwerke norderstedt

Eintrittspreise: Einen gesonderten Eintritt für den Außenbereich gibt es nicht, Karten werden immer für das gesamte Erlebnisbad gekauft. Die Preise variieren je nach Dauer und Angebot.

Öffnungszeiten: Mo bis Do 6.30 bis 22 Uhr, Fr 6.30 bis 23 Uhr, Sa 9 bis 23 Uhr, So und feiertags 9 bis 22 Uhr.

https://www.arriba-erlebnisbad.de/

Beckersbergsee

Im Naturbad Beckersberg in Henstedt-Ulzburg (Beckersbergstraße) ist der Beginn der Badesaison von der vorherrschenden Wetterlage abhängig und wird daher erst kurzfristig von der Gemeindeverwaltung bekannt gemacht.

Wann das Naturbad Beckersberg öffnet, steht noch nicht fest.

Foto: Christopher Mey

Der See hat einen langgezogenen Sandstrand, über eine Steganlage gelangt man zu einem Sprungturm. Es gibt einen Spielplatz und ein Beachvolleyballfeld.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Minderjährige 1,50 Euro.

Öffnungszeiten: Je nach Witterung Di bis So 10 bis 19 Uhr, bei sehr sommerlichen Wetter bis 20 Uhr, Montag ist Ruhetag.

https://www.henstedt-ulzburg.de/naturbad-beckersberg_34.html

Itzstedter See

Wer wieder in den Itzstedter See (Seeweg 29) springen möchte, kann das ab dem 15. Mai tun. Das Bad bietet eine weitläufige Parkanlage, einen Steg mit Sprungbrettern und Rutschen.

Der Itzstedter See im Kreis Segeberg ist ein beliebtes Freibad für Menschen aus der Region und aus Hamburg.

Foto: Andreas Burgmayer

Eintrittspreise: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 5 Euro, Minderjährige zahlen 2 Euro .

Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr. In der Zeit von 15. Juni bis 15. August ist abends eine Stunde länger geöffnet.

https://www.amt-itzstedt.de/leben-und-wohnen/itzstedter-badesee/

Ihlsee

Wer sich im Strandbad am Ihlsee in Bad Segeberg (Am Ihlsee 2a) abkühlen möchte, kann das ab dem 1. Juni tun. Die Wasserrutsche am Sprungturm erfreut besonders die jungen Badegäste. Zudem steht den Gästen kostenloses WLAN zur Verfügung.

Das Strandbad Ihlsee in Bad Segeberg

Foto: Fabian Schindler

Eintrittspreise: Eine Tageskarte kostet zwei Euro, für Kinder bis 6 ist der Eintritt kostenlos.

Öffnungszeiten: Einlass von 9 bis 19.30 Uhr. Badezeitende ist für alle um 20 Uhr.

http://ihlsee-strandbad.de/

Costa Kiesa

Die Costa Kiesa ist eine unbewachte Badestelle am Baggersee im Tangstedter Ortsteil Wilstedt. Das Gelände ist zwar eingezäunt, aber es gibt Eingänge zum Stand. Baden ist ganzjährig möglich. Die Hausordnung der Gemeinde sieht vor, dass täglich von 6 bis 22 Uhr Baden erlaubt ist. Offenes Feuer, Grillen und das Trinken von Alkohol ist verboten.

Auch bei Hamburgern beliebt: die Costa Kiesa in Tangstedt.

Foto: Annabell Behrmann

Es ist ebenfalls nicht erlaubt, Tiere mitzubringen. Parkplätze gibt es am Kringelweg und an der Harksheider Straße. Wer lieber mit den Öffis fährt, kann in den Bus 378 steigen.

https://tourismus-stormarn.de/de/badeseen/costa-kiesa-169

Kiwittsmoor

Im Naturbad Kiwittsmoor in Hamburg-Langenhorn (Hohe Liedt 9) beginnt die Badesaison am 1. Mai. Das Naturbad wird durch Grundwasser gespeist und mit Grundwasser aus dem einem Brunnen aufgefüllt. Wer sich auf dem Land wohler fühlt, kann sich auf einem Beachvolleyballplätze sportlich betätigen.

Das Naturbad Kiwittsmoor öffnet am 1. Mai.

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

Eintrittspreise: Tageskarten für Erwachsene kosten 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen 2,50 Euro.

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 19 Uhr. Bei schönem Wetter können sich die Öffnungszeiten verlängern.

https://htb62.de/kiwi

Holstentherme

Die Holstentherme in Kaltenkirchen (Norderstraße 8) hat ein Außengelände, genannt „Palmengarten“. Das Warmwasser-Freibad ist von Mai bis Ende August geöffnet.

Das Außengelände der Holstentherme.

Foto: Holstentherme / geising+böker architekten

Eintrittspreise: Ein ganzer Tag in der Holstentherme kostet für einen Erwachsenen 20,40 Euro. Jugendliche zahlen für den Tag 10,20 Euro, Kinder unter 5 Jahren 2,80 Euro. Seit August 2022 erhebt das Bad pro Besuch einen „Energie-Soli“ von 0,50 für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren und 1 Euro für Erwachsene ab 17 Jahren.

Öffnungszeiten: Mo bis Do 10 bis 22 Uhr, Fr, und Sa 10 bis 22.30 Uhr, So 10 bis 22 Uhr Uhr. An Feiertagen gelten die Öffnungszeiten des jeweiligen Wochentags.

https://www.holstentherme.de/

Duvenstedt

Das Freibad im Hamburger Stadtteil Duvenstedt (Puckaffer Weg) öffnet erstmals in dieser Saison am 1. Juni. Das beliebte Bad bietet zwei Rutschen und einen kleinen Strandbereich sowie rund um das Becken Liegewiesen. Ein Verein kümmert sich um die Bewirtschaftung des Bades. Wem die Abkühlung nicht genügt, kann sich nebenan noch eine Kugel Eis beim Duvenstedter Eiscafe gönnen.

Das Freibad in Duvenstedt wird von einem Verein bewirtschaftet.

Foto: Klaus Bodig

Eintrittspreise: Tageskarten kosten für Kinder bis 13 Jahre einen Euro, wer älter ist, zahlt 2,50 Euro.

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 18 Uhr.

https://www.freibad-duvenstedt.de/

Roland-Oase

In der Roland-Oase in Bad Bramstedt (Am Badesteig 5) wird die Saison am 14. Mai mit einem Tag der offenen Tür eingeläutet. Familien erwartet ein reichhaltiges Angebot vom Kleinkinderbecken bis hin zum Sonnensegel.

Zu Beginn der Badesaison in der Roland-Oase in Bad Bramstedt gibt es am 14. Mai einen Tag der offenen Tür.

Foto: Fabian Schindler

Eintrittspreise: Tageskarten für Erwachsene kosten 5 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen pro Tag drei, Familien 13 Euro.

Öffnungszeiten: Mo bis Do 6 bis 7.30 Uhr für die Frühschwimmer und 10 bis 20 Uhr, Fr, Sa, So und an Feiertagen 10 bis 18 Uhr.

https://www.roland-oase.de/

Struvenhütten

Die Badeanstalt in Struvenhütten (Wohldweg 10) kann noch keine genauen Angaben zur Eröffnung des Freibads machen. Im vergangenen Jahr öffnete das Freibad Ende Mai. Das Freibad besteht aus einem Schwimm- und einem Planschbecken.

Wann das Freibad in Struvenhütten öffnet, steht noch nicht fest.

Foto: TA CAPS / Thorsten Ahlf TA CAPS

Eintrittspreise: Kinder zahlen für eine Tageskarte 1,50 Euro, Erwachsene 2,50 Euro.

Öffnungszeiten: Voraussichtlich Di bis Do sowie Sa und So 13 bis 18 Uhr, je nach Wetter auch bis 19 Uhr. In den Ferien ist täglich geöffnet.

https://www.xn-freibad-struvenhuetten-4ec.de/

Arriba-Strandbad

Die neue Saison im Strandbad Norderstedt startet voraussichtlich am 27. Mai. Das Bad liegt an einem großen Natursee, inmitten des Norderstedter Stadtparks (Stormanstraße 55).

Hier können sich Besucherinnen und Besucher sonnen, Volleyball spielen oder von den drei Badeinseln ins Wasser springen.

Im Arriba-Strandbad beginnt die Saison am 27. mai, dem Pfingstwochenende.

Foto: Annabell Behrmann

Eintrittspreise: Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 3,50 Euro, Kinder (0 bis 15 Jahre) zahlen 2,50 Euro.

Öffnungszeiten: Mo 12 bis 19 Uhr, Di geschlossen, Mi bis So 12 bis 19 Uhr. Gegebenenfalls wird es eine Anpassung zu Ferienzeiten in Schleswig-Holstein und Hamburg geben.

https://www.strandbad-norderstedt.de/

Ellerau

Im Freibad Ellergau (Am Freibad) beginnt der Badespaß am 1. Mai. Das Zentrum des Bades im grünen Herzen des Ortes bildet die 42 Meter lange Wasserrutsche. Auch hier gibt es freies Wlan.

Der Badespaß im Freibad Ellerau beginnt am 1. Mai.

Foto: Fabian Schindler

Eintrittspreise: Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 3,50 Euro, wer unter 18 ist, zahlt 1,50 Euro.

Öffnungszeiten: Mo 12 bis 18.30 Uhr, Di bis Do 11 bis 18.30 Uhr, Fr 11 bis 20 Uhr, Sa, So und feiertags 11 bis 18.30. Frühschwimmen Mo bis Fr 6.30 bis 9 Uhr (ab 14 J.)

https://www.kbe-ellerau.de/freibad/

Alveslohe

Im Freibad Alveslohe (Börgerskamp) will der Förderverein voraussichtlich Ende Mai die Saison einläuten. Das Bad eignet sich gut für Familien, ist sehr ruhig, Kiosk und Umkleidekabinen sind in Blau-Weiß gehalten.

Das Freibad in Alveslohe wird von einem Förderverein gemanagt.

Foto: Bürgerverein Alveslohe

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Kinder einen Euro für den Tag im Schwimmbad.

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 14 bis 19 Uhr, Sa und So 13 bis 19 Uhr. Frühschwimmen: Mo bis Sa 6.30-7.30 Uhr, So 7.30 bis 8.30.

https://alveslohe.eu/236

Wiemersdorf

Das Freibad Wiemersdorf (Großenasper Weg 9) öffnet erstmals am 14. Mai. Das Wasser in den Becken wird von der örtlichen Biogasanlage beheizt. Es gibt ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken, außerdem ein Kinderbecken sowie einen Kiosk.

Das Freibad in Wiemersdorf aus der Vogelperspektive.

Foto: HA

Eintrittspreise: Die Tageskarte für Erwachsene kostet drei Euro, für Kinder ein Euro.

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 14 bis 19 Uhr, Sa, So und in der Ferien 13 bis 19 Uhr.

http://www.wiemersdorf.de/