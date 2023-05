Wetter Hamburg: Anhaltendes Frühlingshoch ist nicht in Sicht

Sonne, Wolken, Regen – so richtig schön wird es in den kommenden Tagen nicht. In den Nächten droht sogar Frost.

In hamburg bleibt es in den kommenden Tagen meist wolkig und kühl. Nur am Donnerstag und Freitag kommt ein Hauch von Frühling auf.

Hamburg. Der Frühling lässt sich im Norden noch Zeit. An diesem Dienstag hängen noch viele Wolken am Himmel, an der Nordsee kann es auch regnen. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 12 Grad. Dazu weht laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein mäßiger bis frischer Wind. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 0 bis 4 Grad. Im Inneren des Landes kann es in Bodennähe frostig werden. Ähnliches Wetter wird auch für Mittwoch vorausgesagt.

Wetter Hamburg: Ein Hauch von Frühling am Donnerstag

Erst am Donnerstag kommt ein Hauch von Frühling auf. Zu rechnen sei mit sieben Sonnenstunden und Temperaturen um die 16 Grad, sagt Wetterexperte Dominik Jung. Auch am Freitag erreichen die Temperaturen 16 Grad, am Abend sind dann allerdings Schauer zu erwarten. Dazu weht laut dem DWD ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee stark auffrischender Ostwind. Die Nacht wird mit Temperaturen von 6 bis 8 Grad etwas milder als die Nächte zuvor.

Das war es dann auch schon wieder mit dem Frühling, der sich in diesem Jahr eher schleppend anlässt. Am Wochenende klettere das Thermometer nur noch auf 12 bis 14 Grad, mit vielen Wolken und ein bisschen Regen, so Jung. Auch in der kommenden Woche bleibt es nach Jungs Vorhersage im Norden kühl bei höchstens 14 Grad.