Hamburger U- und S-Bahnen sind fast immer pünktlich

Wer in Hamburg U- oder S-Bahn fährt, kommt in der Regel zum geplanten Zeitpunkt an sein Ziel. So seien die U-Bahnen im vergangenen Jahr in 98,2 Prozent aller Fahrten pünktlich unterwegs gewesen, teilte der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) am Donnerstag in Hamburg mit. Auch die S-Bahnen schafften mehr als vorgesehen: Geplant war eine Pünktlichkeit von 94 Prozent, die S-Bahnen in der Hansestadt fuhren 2022 in 94,5 Prozent aller Fälle genau nach Zeitplan. Zu Verzögerungen hätten vor allem unvorhergesehene Störungen wie Personen im Gleis sowie Polizei-, Feuerwehr- und Notarzteinsätze geführt. Die Pünktlichkeits-Zahlen sollen künftig jeden Monat im Internet im sogenannten Qualitätsmonitor veröffentlicht werden.