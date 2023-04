Streik Nichts ging mehr auf der Schiene und in der Luft

Warnstreikende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sind bei einer Demonstration am Hamburger Hauptbahnhof unterwegs.

Die Gewerkschaft EVG hat am Freitag den Bahnverkehr lahmgelegt. Und am Flughafen geht der Ausstand von Ver.di weiter. Ein Streiktag in Hamburg