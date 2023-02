Polizei Hamburg: Frau findet Schafskopf und weitere Tierkadaver am Bismarck-Denkmal

Am Fuße des Bismarck-Denkmals im Alten Elbpark in Hamburg haben eine Frau und die Polizei mehrere Tierkadaver entdeckt (Archivbild).

Hamburg. Widerlicher Fund mitten in der Hamburger Neustadt zwischen Landungsbrücken und Reeperbahn: Am Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark an der Helgoländer Allee hat eine Spaziergängerin am Wochenende mehrere Tierkadaver entdeckt, darunter einen Schafskopf.

Die Entdeckung machte die 65 Jahre alte Frau, als sie am Sonnabendmorgen um kurz vor 8 Uhr mit ihrem Hund Gassi ging. Da sie am Vorabend dieselbe Runde und dabei keine besondere Beobachtung gemacht hatte, geht die Polizei Hamburg davon aus, dass die toten Tiere in der Nacht von Freitag auf Sonnabend abgelegt worden sein müssen.

Polizei Hamburg: Tierkadaver am Bismarck-Denkmal entdeckt

Nach dem Anruf der Frau fand eine Funkstreifenbesatzung auf Fußwegen und der Wiese rund um das sich derzeit in der Sanierung befindliche Bismarck-Denkmal insgesamt drei Hühner, zwei weiße Tauben sowie einen Schafskopf.

„Den kopflosen Flügeltieren waren augenscheinlich auch die Beine ausgerissen und auf der Wiese verteilt worden“, so Polizeisprecher Joscha Ahlers. Momentan gebe es noch keine Spur, wer für die abscheuliche Aktion verantwortlich gewesen sein könnte. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Ahlers.

Bismarck-Denkmal schon öfter im Mittelpunkt

Ein vergleichbarer Vorfall sei der Polizei nicht bekannt. Auch um das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark sei es in der letzten Zeit eher ruhig gewesen.

Zuletzt hatten Farbschmierereien einer weiteren Hamburger Statue des ersten deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck (1815-1898) in Altona für Aufsehen und eine politische Debatte gesorgt: Im Schleepark an der Königstraße hatten sich Unbekannte insbesondere im Sommer 2020 mit wiederholten Graffiti-Aktionen ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei geliefert.

Polizei Hamburg sucht Zeugen

Im aktuellen Fall werden die Kadaver nun im Institut für Hygiene und Umwelt untersucht, gleichzeitig ermittelt die für Tierschutzdelikte zuständige Dienststelle der Wasserschutzpolizei (WSP 51).

In diesem Zuge werden Zeugen gebeten, verdächtige Beobachtungen oder sonstige sachdienliche Hinweise unter Telefon 040 4286-56789 oder an eine Polizeidienststelle zu melden.