Unfall in Neuengamme: 84-Jähriger schwer verletzt – Hund fliegt aus dem Auto

Neuengamme. Der Fahrer (84) eines Mercedes, der am Sonnabend gegen 17.40 Uhr auf dem Neuengammer Hauptdeich in Richtung Altengamme unterwegs war, übersah einen Pkw, der kurz vor der Einmündung in den Neuengammer Hausdeich am Straßenrand geparkt war. Eine 83-Jährige war gerade dabei, ihren Hund im Kofferraum des Mercedes-Kleinbusses zu verladen, als der Pkw gegen den Bus fuhr. Die Frau konnte in letzter Sekunde zur Seite springen. Der Hund wurde bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert.

Der Kleinbus wurde durch den Zusammenstoß auf Gehweg und Deich geschoben. Der in Geesthacht lebende Pkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau stand unter Schock, wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Polizei sperrte den Neuengammer Hauptdeich für rund eine Stunde, zunächst voll, dann halbseitig.

Die Ursache für den Unfall ist unklar, wird nun ermittelt. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen konnte die Polizei nicht nennen. Auch, wie es dem Hund geht, ist unklar.