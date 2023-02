Polizei Hamburg: 10.000 Euro Belohnung! HafenCity Universität sucht Laser-Diebe

Mehrere teure Geräte ließen die Täter im Herbst 2022 in der HafenCity Universität mitgehen. Nun lobt die Uni eine hohe Belohnung aus.

Polizei Hamburg: Unbekannte haben in der Hafencity Universität teure Geräte gestohlen. Nun setzt die Uni eine hohe Belohnung aus (Archivbild).

Hamburg. Es war eine ungewöhnliche Beute, die Diebe im Oktober vergangenen Jahres in der HafenCity Universität mitgehen ließen. Einen teuren Lasertracker, einen Laserscanner und ein Koordinatenmessgerät stahlen die Täter, nachdem sie sich Zutritt zum Labor der Uni verschafft hatten.

Trotz intensiver Ermittlungen des zuständigen Einbruchsdezernats fehlt von den Dieben noch immer jede Spur. Daher setzt die Universität nun eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Auslobung ist befristet bis zum 31. Juli, wie die Polizei Hamburg am Freitag mitteilte.

10.000 Euro Belohnung: HafenCity Universität sucht Diebe

Die Täter hatten den Diebstahl zwischen Mittwoch, 26. Oktober, 13.45 Uhr, und Donnerstag, 27. Oktober, 9 Uhr, begangen. Die Ermittler vermuten, dass sie sich zuvor schon in der Universität am Henning-Voscherau-Platz versteckt hatten und dann unbemerkt in den Raum mit den teuren Lasergeräten schlüpften. Alle gestohlenen Geräte stammten von der Marke Hexagon.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.