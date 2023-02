Valentinstag Hamburg: Romantische Restaurants – Tipps von Opentable

Beliebtes Ritual für Verliebte am Valentinstag: Essen gehen in einem romantischen Restaurant (Symbolbild).

Jedes Jahr am 14. Februar ist Valentinstag

Dieser Tag ist allen Verliebten gewidmet

Besonders beliebt: Mit der Liebsten oder dem Liebsten Essen gehen

In Hamburg gibt es besonders viele romantische Restaurants

Hamburg. Es ist der Tag für Verliebte: Der Valentinstag. Wer am 14. Februar 2023 in Hamburg romantisch in einem Restaurant essen gehen möchte, bekommt von einem neuen Ranking Inspiration – und gleich mehrere besonders geeignete Adressen zur Auswahl.

Valentinstag: Hamburg punktet mit romantischen Restaurants

OpenTable hat anhand von mehr als 400.000 Gästebewertungen eine Liste der 50 romantischsten Restaurants Deutschlands erstellt. In Hamburg hat der Anbieter für Online-Restaurant-Reservierungen gleich fünf romantische Restaurants zu Siegern gekürt.

Nur in Berlin gab es mit sechs Restaurants noch mehr romantische Hotspots als in Hamburg. In der Hansestadt haben es unter anderem Das Dorf in St. Georg, das deutsche Küche anbietet, und Rive Fish & Faible in Altona-Altstadt in die Top 50 geschafft. Auch ein Steakhouse und asiatische Küche konnten bei Romantikern punkten.

Romantisch essen gehen am Valentinstag: Das Restaurant Theo's im Grand Elysée Hamburg hat es bundesweit unter die Top 50 geschafft (Archivbild).

Foto: krischerfotografie / Grand Elysée Hamburg

Die romantischsten Restaurants in Hamburg:

Das „GO“ an der Rothenbaumchaussee hatte Steffen Henssler Ende 2018 eröffnet.

Foto: Imago/Eventpress

„Für alle, die noch auf der Suche nach dem perfekten Restaurant für den Valentinstag sind, ist die Liste der 50 romantischsten Restaurants eine unschätzbare Hilfe“, sagt Daniel Simon, Country Manager OpenTable Deutschland. Es sei eine Vielzahl von Küchen im Angebot und für jeden etwas dabei.

„Diejenigen, die am Valentinstag auswärts essen gehen möchten, sollten jetzt buchen, denn unsere Daten zeigen, dass mehr als die Hälfte der Reservierungen bis zum 10. Februar getätigt werden.“

Auch im Norden gibt es einige Valentinstag-Restaurants, die in dem OpenTable-Ranking auftauchen – unter anderem das Vielmeer in Kühlungsborn, das Tamatsu in Büsum und das Hamptons in Scharbeutz.