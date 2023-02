Zeugen gesucht: Mädchen in der U-Bahn antisemitisch und sexistisch beleidigt

Ein Unbekannter hat am Montag drei Mädchen auf dem Heimweg von der Schule in einem Zug der U1 bedrängt. Ermittler bitten um Hinweise.

Polizei sucht Zeugen Mädchen in der U-Bahn antisemitisch und sexistisch beleidigt

Hamburg. Ein bislang unbekannter Mann hat drei Mädchen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren am Montagnachmittag in der U1 „antisemitisch und auf sexueller Basis“ beleidigt – die Polizei Hamburg bittet Zeugen um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Polizei Hamburg: Unbekannter beleidigt Mädchen antisemitisch und sexistisch

Gegen 16.20 Uhr waren die Mädchen in der U1 auf dem Heimweg von der Schule, als sich der Mann an der Station Jungfernstieg zu ihnen setzte. Dann begann er mit seiner Tirade: Auch der Versuch zweier weiterer Fahrgäste, den Mann zu stoppen, fruchtete nicht. Die Beleidigungen endeten erst, als die Mädchen an der Station Wandsbek-Markt ausstiegen.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, eine normale Figur und kurze, dunkle Haare haben. Bekleidet sei er zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke gewesen.

Wer Hinweise zum Geschehen oder dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 040 42 86-56 789 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.