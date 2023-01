Mahnmal an der Uni Hamburg beschmiert – Zeugen gesucht

Das Mahnmal auf dem Platz der Jüdischen Deportierten an der Uni Hamburg ist am Freitag mit Farbe beschmiert worden (Archivbild).

Hamburg. Unbekannte haben am Platz der Jüdischen Deportierten auf dem Uni-Gelände in Hamburg-Rotherbaum ein Mahnmal beschmiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 24 Jahre alter Passant am Freitagnachmittag den beschmierten Gedenkstein bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde dunkle Farbe verwendet, ein Schriftzug ist aber nicht erkennbar.

Mahnmal an der Uni Hamburg beschmiert – Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gemeinschädlichen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten hoffen auch auf Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter beziehungsweise den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen rund um das Mahnmal gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.