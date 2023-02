Wetter Hamburg: Sturmflut – auch an der Nordseeküste droht Hochwasser

In Hamburg droht am Mittwoch eine Sturmflut (Archivbild).

Hamburg. Ein Sturmtief sorgt am Mittwoch in Hamburg und ganz Norddeutschland für äußerst ungemütliches Wetter. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut im Hamburger Elbegebiet und an der Nordseeküste, der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen – diese können in Hamburg mit Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h auftreten.

Sturmflut: Warnung für Hamburger Elbe und Nordseeküste

Auch das Warnsystem Katwarn informierte am Morgen über die anstehende Sturmflut. "Am Mittwoch wird das Mittag-Hochwasser im Hamburger Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten", hieß es am Morgen in der Katwarn-Warnung. An der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet werden laut BSH das Vormittag-Hochwasser beziehungsweise das Mittag-Hochwasser dreiviertel bis einen Meter höher, an der nordfriesischen Küste einen bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten.

Die Sturmflutgefahr besteht voraussichtlich bis circa 13.30 Uhr. Hamburger, die ihr Auto direkt an der Elbe geparkt haben, sollten ihr Fahrzeug umparken.

#DWD-Warnkarte:

In höheren Lagen der Alpen sowie im Bayerwald bis Freitag teils unwetterartige #Neuschnee-mengen und #Schneeverwehungen!

Außerdem in der Nordhälfte teilweise #Sturmböen!



Weitere Infos https://t.co/c0actrzdzb oder in der WarnWetter-App (https://t.co/N5OHYLymHL)/V pic.twitter.com/BVwh5BZWKB — DWD (@DWD_presse) February 1, 2023

Bis zum Abend bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein zudem extrem windig. "In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden", teilte der DWD am Mittwoch mit. An der Küste, auf den Nordseeinseln und in Gebieten mit Gewittern hält der DWD einzelne schwere Sturmböen mit bis zu 95 km/h für möglich. Erst in der Nacht zum Donnerstag soll der Wind langsam abnehmen.

Auch im Verlauf der Woche und am Wochenende bleibt es weiterhin wechselhaft. "Nachdem der Wind zumindest am Sonnabend eine Pause einlegt, frischt er am Sonntag mit Passage der Kaltfront von 'Pit' in der Nordhälfte wieder stark bis stürmisch auf", sagt der Meteorologe Sebastian Schappert vom DWD. Im Ostseeküstenumfeld und im Bergland seien auch wieder Sturmböen oder schwere Sturmböen möglich.