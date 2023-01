Wetter Hamburg: Blitzschlag am Stadtpark! Baum stürzt bei heftigem Sturm auf Autos

Am Dienstagabend fegte ein Sturm mit heftigem Regen über Hamburg hinweg. In Winterhude hat sogar der Blitz eingeschlagen.

Hamburg. Auch am Dienstag hat ein Gewitter in Hamburg für mächtig Wirbel gesorgt. Begleitet von heftigem Regen fegten Sturmböen am frühen Abend über die Stadt hinweg. Mancherorts stürzten Mülltonnen um. Am Stadtpark in Winterhude hat ein Blitzschlag sogar Teile eines Baumes auf mehrere Autos stürzen lassen, wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte.

An der Ecke Grasweg/Maria-Louisa-Straße brach ein Stamm in mehreren Metern Höhe ab. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine genaueren Angaben. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Feuerwehr zersägte Stamm und Äste und räumte die Straße wieder frei.