Wetter Hamburg: Es wird stürmisch – und kühlt langsam, aber sicher ab

In den kommenden Tagen ist in Hamburg mit viel Wind zu rechnen – und nächste Woche mit nassen Schneeflocken?

Für die kommenden Tage ist in Hamburg stürmisches und regnerisches Wetter vorhergesagt.

Hamburg/Kiel. Temperaturen um zehn Grad und viel Regen: Dieser Hamburger Winter fühlt sich schon seit Längerem wie Herbst an. Nun kommt ein weiteres Phänomen dazu, das eher in die vorangegangene Jahreszeit gehört: Wind.

„Am Mittwoch sind Böen bis zu 55 km/h möglich, am Donnerstag sogar stürmische Böen bis 70 km/h“, sagt Experte Dominik Jung von Wetter.net. Auch zum Wochenende hin bleibe es regnerisch und windig mit Böen von 55 bis 60 Kilometer pro Stunde.

Experte erwartet für Hamburg nasskaltes Schmuddelwetter

Allerdings gingen die Temperaturen nach und nach zurück. Sei es am Mittwoch und Donnerstag bei reichlich Regen und zehn Grad noch sehr mild, würden am Freitag nur noch acht Grad erreicht. Am Wochenende kühle es dann weiter ab auf höchstens sechs Grad.

Jung: „Nächste Woche Dienstag und Mittwoch sind nur noch drei bis vier Grad zu erwarten – vielleicht sogar ein paar nasse Schneeflocken.“ Statt mildem Schmuddelwetter erwarte Hamburg also nasskaltes. Ein Winter, der diesen Namen verdient, sei allerdings weiterhin nicht in Sicht.