Polizei Hamburg: Mann schwebt nach Massenschlägerei in Lebensgefahr

An Neujahr waren am U-Bahnhof Dehnhaide zehn Personen aneinandergeraten. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Am frühen Neujahrsmorgen wurde ein Mann am Bahnhof Dehnhaide durch einen Messerstich schwer verletzt (Symbolbild).

Polizei Hamburg Massenschlägerei am Bahnhof: Mann schwebt in Lebensgefahr

Hamburg. Ein Mann ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Hamburg durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war es am frühen Sonntagmorgen am U-Bahnhof Dehnhaide aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Schlägerei zwischen zehn Personen gekommen. In deren Verlauf stach ein Kontrahent mehrfach auf den 36-Jährigen ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war er nicht mehr ansprechbar und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Auch der 34 Jahre alte Bruder des Opfers wurde durch einen Messerstich am Bein leicht verletzt. Ein Tatverdächtiger flüchtete nach dem Vorfall mit einem Auto. Derzeit werde noch nach ihm gefahndet, sagte der Sprecher.

LKA und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen

Die Ermittlungen hat am Morgen die Mordbereitschaft des LKA in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter haben, werden gebeten, sich unter der Hinweistelefonnummer 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.