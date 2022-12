Rothenburgsort: 24-Jährige bei Unfall schwer verletzt – Zeugen gesucht

Die junge Frau überquerte in der Nacht zum Donnerstag zu Fuß die Ausschläger Allee und wurde von einem Pkw erfasst.

Hamburg. Eine 24 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Rothenburgsort schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei überquerte die 24-Jährige gegen 23.30 Uhr zu Fuß die Ausschläger Allee im Bereich der dortigen Bushaltestelle. Nachdem sie zunächst die Busspur und anschließend den stadtauswärtsführenden Fahrstreifen passiert hatte, kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Unfall mit einem aus östlicher Richtung kommenden Peugeot.

Durch die Kollision erlitt die Fußgängerin eine schwere Kopfverletzung. Sie wurde nach der Erstversorgung am Unfallort durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen. Der 25-jährige Fahrer des Peugeot konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.