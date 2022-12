Achtung, es kann glatt werden in Hamburg! Nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger sollten sich vorsichtig auf den Straßen bewegen (Symbolbild).

Wetter Hamburg Minusgrade am Tag! Glättegefahr und Dauerfrost im Norden

Hamburg/Kiel . Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt winterlich: Der Norden zeigt sich am Sonnabend mit Höchstwerten von minus einem oder zwei Grad auch tagsüber von seiner kalten Seite. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen besonders vorsichtig sein: Gebietsweise könne es auf den Straßen zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Auch in der Nacht zum Sonntag besteht mit Tiefstwerten von minus sechs Grad stellenweise Glatteisgefahr. Für Sonntag erwartet der Wetterdienst in Hamburg und Norddeutschland nach Nebel und Hochnebel stellenweise größere Auflockerungen mit etwas Sonne. Dazu gibt es schwachen, an den Küsten mäßigen Wind aus südlicher oder südöstlicher Richtung.

"Meeresluft polaren Ursprungs bestimmt das Wetter", so der DWD. An der Ostsee könne es ein bis drei Zentimenter Neuschnee geben, der weiter für Glätte auf den Straßen und Gehwegen sorge.

Wetter Hamburg: Schnee zum Wochenbeginn?

Die Schneeschauer können laut DWD in der Nacht zum Montag von Osten her auch nach Hamburg herüberziehen: Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Wochenbeginn in der Hansestadt wieder ein paar weiße Flocken geben könnte. Und es bleibt kalt: Montag und Dienstag meldet der Wetterdienst weiterhin auch für tagsüber Dauerfrost mit Minusgraden um minus ein bis zwei Grad.

Auch in Niedersachsen und Bremen kann es am Wochenende zu Frost und Glatteis kommen. Nach Angaben des DWD schwanken die Temperaturen zwischen Höchstwerten um die minus zwei Grad und Tiefsttemperaturen bis zu minus sechs Grad. In der Nacht zum Sonntag kommt es gebietsweise zu Glätte durch Reif oder das Gefrieren von Restnässe und gebietsweise zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter. Im Bergland kann es durch Schneeschauer zu wenigen Zentimetern Neuschnee kommen.

#Winter|licher Samstagmorgen mit verbreitet leichtem, vereinzelt auch mäßigem #Frost und gebietsweise etwas Neu|#schnee - an den Alpen bis 6 cm, in den östlichen Mittelgebirgen bis 3 cm. Bis zum Abend dort weiterer #Schneefall. /V pic.twitter.com/wIG9zAkVCh — DWD (@DWD_presse) December 10, 2022