Wetter Hamburg: Schnee und Glätte! Es wird winterlich im Norden

Hamburg. Das Wetter wird winterlich in Hamburg: Am Freitagmorgen lag in einigen Teilen der Stadt und im Umland Schnee, die Dächer waren gefroren, die Straßen glatt. Die Wetterstation in Fuhlsbüttel meldete am Freitagmorgen 1 cm Neuschnee. Während in den City-Stadtteilen von Schnee nicht viel zu sehen war, gaben die Flocken etwa in Rahlstedt ihr erstes Stelldichein.

Doch die Freude währte nur kurz, denn liegen bleibt die dünne Schneedecke in Hamburg laut Diplom-Meteorologen Dominik Junge von wetter.net erstmal nicht. „Der Schnee taut vor sich hin.“

Wetter Hamburg: Schnee und Glätte

Die Tiefstwerte liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg und Schleswig-Holstein am Freitag um den Gefrierpunkt, sonst um 2 Grad. Es bleibt bewölkt, am Vormittag kann es noch vereinzelt zu Schnee oder Schneeregen kommen, etwa nahe der Elbe.

Schnee auf einem Baumstamm am Rahlstedter Eichbergsee

Foto: Edgar S. Hasse

Doch auf eine dicke Schneedecke müssen wir in Hamburg laut Wetter-Experten Jung wohl vorerst verzichten: Gerade in der Stadt bleibe Schnee generell seltener liegen als in den Randgebieten Hamburgs, so der Meteorologe. Die City heize sich einfach schneller auf. Bei den aktuellen Temperaturen hat der Schnee ohnehin keine Chance, lange liegenzubleiben.

Wetter Hamburg: Wie wird es zum zweiten Adventswochenende?

Wie sieht das Wetter zum zweiten Adventswochenende aus? „Es geht nasskalt weiter“, so Dominik Jung von wetter.net. „Es wird grau und trüb bei Temperaturen von 2 bis 3 Grad am Tag“, so der Experte.

In der Nacht zum Sonnabend ist laut DWD in Hamburg und Schleswig-Holstein erneuter Schneefall möglich, die Temperaturen kühlen ab. Auf den Straßen könnte es dann wegen überfrierender Nässe glatt werden. Wer jetzt noch nicht auf Winterreifen umgerüstet hat, sollte das dringend nachholen.

Über der Mitte heute tagsüber weiterer Schneefall (weißgraue Flächen). Im Nachmittagsverlauf nehmen in Bayern Niederschläge, in tiefen Lagen meist #Regen, zur Mitte #Schnee. Bis Samstag nochmal bis 5 cm Neuschnee, dann unter Abschwächung nach Nordosten abziehend./V pic.twitter.com/iNgkhzGncy — DWD (@DWD_presse) December 2, 2022

Der Sonnabend geht auch tagsüber stark bewölkt weiter, von Sonne wird wenig zu sehen sein. Es bleibt meist trocken. In der Nacht zum Sonntag ist erneut mit Minusgraden zu rechnen, es werden Tiefstwerte von Minus 2 bis Minus 1 Grad erreicht.

Weitere leichte Schneeregen- und Schneefälle kündigen sich an

Und auch der zweite Adventssonntag bleibt in Hamburg eher ungemütlich, es wird stark bewölkt und bleibt weitgehend trocken bei Höchstwerten von 3 bis 4 Grad erreicht. Dazu weht schwacher bis mäßiger Nordostwind.

In Hamburg blieb der Schnee bisher nicht lange liegen. Ändert sich das bald?

Foto: Alexander Berthold

Die Woche zwischen dem 2. und 3. Advent sieht laut dem Experten ähnlich aus: Weitere leichte Schneeregen- und Schneefälle kündigen sich an, die Temperaturen erreichen tagsüber Werte zwischen Null und drei Grad. Nachts kühlt es auf bis zu minus drei Grad herunter. Mit Dauerfrost sei vorerst aber nicht zu rechnen.