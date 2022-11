Polizei Hamburg: Einbrecher stehlen Tresor – und kommen noch ein zweites Mal

Die Einbrecher stiegen in einen Tabakladen in Langenhorn ein. Die Beute war aber wohl nicht groß genug. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher stiegen zweimal in einen Tabakladen in Langenhorn ein. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild).

Hamburg. Gleich zweimal an einem Wochenende haben Einbrecher einen Tabakladen in Langenhorn heimgesucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind die Einbrecher zuerst in der Nacht zum Sonntag in den Laden eingestiegen. Dafür hatten sie sich am Einkaufszentrum Langenhorner Markt auf der Gebäuderückseite zuerst Zutritt zu einem Biomarkt verschafft. Von dort aus gelangten sie durch einen Wanddurchbruch in den Tabakladen und entwendeten den Tresor mit Bargeld.

Polizei Hamburg: Beim zweiten Einbruch Alarm ausgelöst

Diese Beute reichte ihnen offensichtlich nicht. Denn nur eine Nacht später gab es einen zweiten Einbruch. Dieses Mal nahmen die Diebe Tabakwaren an sich und lösten dabei um kurz nach ein Uhr Alarm aus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Deswegen bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder über das Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Das örtliche Einbruchsdezernat (LKA 142) hat die Ermittlungen übernommen.