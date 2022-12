Fahrplanwechsel 11.12.: Das ändert sich bei HVV und Deutscher Bahn

Ab 11. Dezember fahren Bahnen und Busse in Hamburg nach neuem Fahrplan. Hinzu kommen neue Linien und Strecken. Eine Übersicht.

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember kommen auf Fahrgäste von HVV und Deutscher Bahn einige Änderungen zu.

Hamburg.

Am 11. Dezember 2022 gibt es einen großen Fahrplanwechsel

Damit ändern sich Verbindungen im HVV und bei der Deutschen Bahn

Fahrgäste profitieren im Hamburger Umland und im Fernverkehr

Allerdings werden Bahn-Tickets künftig auch teurer

Am Sonntag, 11. Dezember, lohnt sich nicht nur der Blick ins 11. Adventskalendertürchen, sondern auch der auf den HVV-Plan. Mit dem angekündigten Fahrplanwechsel zum dritten Advent ändern sich nicht nur einige Abfahrts- und Ankunftszeiten, es kommen auch einige Verbesserungen im Netz von Bahnen, Bussen und Co. dazu.

So wird es vier neue Expressbuslinien geben. Künftig soll eine Linie mit der Nummer X95 Urlauber und Dienstreisende aus Pinneberg, Schnelsen und Niendorf schneller und ohne Umstieg mit dem Hamburg Airport verbinden. Der Bus soll im Stundentakt fahren, zur Hauptverkehrszeit sogar alle 30 Minuten.

Fahrplanwechsel: HVV führt neue Expressbusse ein

Zudem wird dank der fortgeschrittenen Bauarbeiten an der Elbchaussee der X86 (Altona –Teufelsbrück) wieder eingeführt. Die Linie erstsetzt die X21 (Teufelsbrück – Klein Flottbek) sowie die Linie 215 (Othmarschen – Bahnhof Altona).

Ein weiterer neuer Express-Bus (X81) soll von Montag bis Freitag Bergedorf mit Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) verbinden. Der X82 wird künftig ebenfalls von Bergedorf starten und Passagiere nach Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) bringen. Zwei wegfallende Haltestellen auf dieser Strecke sorgen allerdings für Missmut bei Geesthachts Politikern.

HVV: Höhere Taktung bei Bussen und Bahnen, längere Strecken

Geplant sind auch Fahrplanverdichtungen auf einigen Strecken sowie Verlängerungen auf einigen Linien. So wird die Regionalbahn RB81 (Hamburg – Bad Oldesloe) am Wochenende künftig auch nachts im Stundentakt verkehren. Die RE8 von Hamburg nach Lübeck wird am Wochenende ihre Taktung nachts ebenfalls auf einen Zug pro Stunde erhöhen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem Fahrplanwechsel bei der HVV gibt es auch einige Verbesserungen im Liniennetz von Bussen und Bahnen.

Foto: Markus Scholz/ dpa

Fahrplanwechsel 11. Dezember: Mehr Züge der S3

Auch Fahrgäste, die im Nordwesten der Stadt die S3 nutzen, können sich über eine bessere Versorgung freuen. Zwischen den Haltestellen Pinneberg und Elbgaustraße sollen die Züge unter der Woche nun auch von 20 bis 23 Uhr im Zehn-Minuten-Takt fahren. Sonnabends verlängert sich die höhere Taktung bis 22 Uhr. Und auch sonntags sollen die Bahnen dann von 8 Uhr an bis 20 Uhr häufiger fahren.

Zudem ist bei vielen Bussen in der Stadt – vor allem zu Hauptverkehrszeiten – eine höhere Taktung vorgesehen, etwa bei dem Metrobus 8, der auf dem Abschnitt vom U-Bahnhof Wandsbek Markt bis Maisredder (Bramfeld) zukünftig schon ab 12.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt fahren wird.

Eine Verlängerung der Strecken gibt es indes unter anderem bei dem Metrobus 16. Er fährt zukünftig bis zur Haltestelle Schnenefelder Platz. Und aufgrund der Nachfrage wird es auf der Linie 230 (U-Bahnhof Billstedt – S-Bahn-Haltestelle Mittlerer Landweg) einige Verstärkerfahrten geben, zudem Gelenkbusse eingesetzt werden.

HVV: Neuer Nachtbus ab Haltestelle Reeperbahn

Außerdem bekommen Nachtschwärmer voraussichtlich eine Verstärkerfahrt der Nachtbuslinie 609 (S Reeperbahn bis U Billstedt). Abfahrt auf St. Pauli ist um 1.47 Uhr.

Alle Änderungen können bereits im Internet nachgelesen werden. Dort stehen die neuen Fahrpläne laut HVV auch zum Download bereit.

Fahrplanwechsel: Änderungen für Hamburg im Fernverkehr

Auch im Fernverkehr profitiert Hamburg: So ist unter anderem eine neue ICE-Direktverbindung vom Hauptbahnhof zum Frankfurter Flughafen vorgesehen: Die zweistündliche Linie Basel-Köln-Dortmund wird über Frankfurt bis nach Hamburg verlängert. Auf der Verbindung, die eine bestehende IC-Linie ersetzt, sollen neue ICE 4 mit mehr als 900 Sitzplätzen zum Einsatz kommen.

Außerdem sollen künftig acht Sprinter- oder Verstärkerzüge zwischen Hamburg und Köln fahren, die teils auch in Osnabrück und Bremen halten.

Änderungen bei Fahrten von Hamburg in die Alpen

Auf der bestehenden Nachtzuglinie von Hamburg nach Zürich werden des weiteren neue Halte eingefügt, der Zug ändert seine Route und hält dann auch in Bruchsal, Heidelberg, Darmstadt, Hanau, Verden und Nienburg.

Die im Winter sonnabends durchgehenden ICE-Verbindungen Hamburg über Lüneburg, Celle, Hannover, Göttingen nach Landeck in Tirol fahren künftig weiter bis zum Skigebiet St. Anton am Arlberg.

Deutsche Bahn: Neuer Fahrpläne für die Küsten

Zudem sollen Reisende von häufigeren Direktverbindungen nach Nord- und Ostfriesland profitieren: Ab Köln soll etwa künftig ganzjährig täglich ein früher IC über Osnabrück, Bremen und Hamburg nach Nordfriesland bis Westerland auf Sylt verkehren – statt bislang nur saisonal. Bei einer späteren Köln-Westerland-Verbindung sollen dagegen künftig die Halte in Osnabrück und Bremen entfallen.

An die Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern gibt es für Reisende von Bremen und Osnabrück aus künftig nur noch eine tägliche Verbindung ohne Umstieg über Hamburg nach Rostock, Stralsund und Binz auf Rügen. Zwischen Köln und Norddeich-Mole in Ostfriesland fährt nach dem neuen Fahrplan sonntags zwischen Anfang April und Ende Oktober ein zusätzliches IC-Zugpaar.

Fahrplanwechsel: Fernreisen werden teurer

Allerdings müssen Fernreisende ab sofort tiefer in die Tasche greifen. Um durchschnittlich fünf Prozent hebt die Bahn die Preise im Fernverkehr an. Die sogenannten Flextickets kosten dann sogar knapp sieben Prozent mehr.

Unverändert bleiben hingegen die Spar- und Supersparpreise, von denen pro Fahrt stets ein gewisses Kontingent ab 21,90 Euro beziehungsweise 17,90 Euro zur Verfügung steht.