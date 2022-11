Weihnachten 2022 So können Hamburger an ihrer Festbeleuchtung sparen

Die Innenstadt erstrahlt auch in diesem Jahr wieder weihnachtlich – allerdings meist nur zwischen 13 und 23 Uhr.

Lichterketten & Co. in Zeiten der Energiekrise: Was Hamburgs Bürger planen und Experten raten – hier gibt es Tipps und Tricks.