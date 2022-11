Polizei Hamburg: 82-Jährige in Winterhude im Beisein der Enkelin überfallen

in Hamburg-Winterhude wurde am Freitag eine 82-Jährige vor ihrem Wohnhaus überfallen (Symbolbild).

Hamburg. Nach einem Überfall auf eine 82 Jahre alte Frau in Winterhude sucht die Polizei Hamburg nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war die Seniorin am Freitagmittag gegen 14.40 Uhr mit ihrem Gehwagen und in Begleitung ihrer Enkelin an der Gryphiusstraße auf dem Weg nach Hause.

"Nachdem die Enkelin das Mehrfamilienhaus betreten hatte, kam plötzlich ein Mann angelaufen und riss unvermittelt an dem goldenen Armband der sich noch vor dem Haus befindlichen Seniorin", so Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Überfall auf 82-Jährige in Winterhude: Polizei sucht Zeugen

Obwohl die 82-Jährige sich wehrte, erlangte der Täter das Armband und flüchtete anschließend in Richtung Sierichstraße. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen waren erfolglos. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Hilfe. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 40 bis 45 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

dickliche, gedrungene Statur

Das örtliche Raubdezernat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter Telefon 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle melden.