Wetter Hamburg: Der goldene Herbst geht im November in die Verlängerung

Ausflügler gehen bei 14 Grad an einem sonnigen Spätherbstsonntag im Holzhafen an der Elbe spazieren.

Wetter Hamburg Milder November: Der goldene Herbst geht in die Verlängerung

Hamburg. Nächtliche Kälte, Bodenfrost oder eine eisige Brise? Fehlanzeige! Mit milden Temperaturen und viel blauem Himmel geht der goldene Herbst im November noch einmal in die Verlängerung. Wurden bereits im Oktober 2022 rekordverdächtige Durchschnittswerte und Tageshöchsttemperaturen von 21 Grad gemessen, zeigt sich auch der November bislang deutlich zu warm. Das Wetter in Hamburg lädt somit auch weiterhin zu vielen Aktivitäten an der frischen Luft ein.

Mit Temperaturen um 16 Grad und immer wieder sonnigen Phasen bietet der Dienstag die optimalen Voraussetzungen für einen ausgedehnten Spaziergang oder eine Mittagspause an Elbe und Alster. Auch auf den Nordseeinseln Sylt, Amrum und Föhr gibt es mit 13 Grad angenehm mildes Herbstwetter, dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker Südwind.

Wetter Hamburg: Derzeit keine Kältefront in Sicht

In der Nacht zum Mittwoch kann es örtlich etwas Regen geben, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind an der Nordseeküste auch gewittrige Schauer möglich. Tagsüber erreichen die Temperaturen bei einem Mix aus Sonne und Wolken etwa 14 Grad, nachts kühlt es auf 8 Grad herunter.

Herbstwetter an der Alster in Hamburg: Im Oktober wurden immer wieder Temperaturen um 20 Grad erreicht.

Foto: Michael Rauhe

Ähnlich sieht das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein am Donnerstag und Freitag aus. Die Temperaturen liegen mit 13, 14 Grad stabil im zweistelligen Bereich. Trotz gelegentlich starker Bewölkung zeigt sich auch die Sonne immer wieder zuverlässig und verstärkt das goldene Herbstflair.

DWD rät: An Winterreifen denken!

"Zwischen einem Hoch über Südeuropa und einem Tief bei den Britischen Inseln fließt aus Südwesten milde Luft zu uns", sagt Diplom-Meteorologin Jacqueline Kernn vom DWD. Zwar kühle es bis zum Ende der Woche leicht ab, doch sei der November auch weiterhin "sehr mild". Zudem blieben auch die Nächte vorerst noch frostfrei.

Für Autofahrer hat der DWD dennoch einen wichtigen Rat: "Wer es noch nicht getan hat, sollte jetzt auf Winterreifen umrüsten", so Kernn. "Kalte Nächte kühlen auch die Reifen aus, und die Haftung von Sommerreifen auf nassen oder belaubten Straßen nimmt ab."

Wetter Hamburg: Energie sparen durch milde Temperaturen

Und auch für Hobbygärtner hat die Meteorologin einen Tipp parat: Wer seinen Pflanzen draußen noch etwas Sonne und Wärme gönnen möchte, sollte trotz allem die Nachttemperaturen im Auge behalten.

Neben dem persönlichen und individuellen Wohlbefinden profitieren viele Menschen noch in einem weiteren Bereich von den aktuell milden Temperaturen: Viele Haushalte mussten die Heizung bislang noch nicht einschalten, was angesichts der hohen Energiepreise bares Geld spart.