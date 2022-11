Polizei Hamburg: Tankstelle in Rahlstedt überfallen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer bedrohten die 40-Jährige und machten Beute. Ein Komplize stand „Schmiere“. Polizei sucht Zeugen zum Überfall in Rahlstedt.

Drei Männer haben am Freitagmorgen eine Tankstelle in Rahlstedt überfallen (Symbolbild).

Hamburg. Am Freitagmorgen haben drei Männer eine Tankstelle an der Meiendorfer Straße in Rahlstedt überfallen. Da eine Fahndung nach den Tätern bislang erfolglos war, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei maskierte Männer gegen 6.13 Uhr den Shop der Tankstelle. Als die Kassiererin aus einem Lagerrraum in den Laden zurückkehrte, wurde sie mit einer Schusswaffe bedroht.

Überfall auf Tankstelle: Frau geschlagen

Die Männer schlugen die 40-Jährige mehrmals und entwendeten dann Zigaretten und eine niedrige dreistellige Bargeldsumme aus der Kasse.

Sie verstauten die Zigaretten in weißen Müllsäcken und flohen dann zusammen mit einem weiteren Mann, der offenbar draußen „Schmiere“ gestanden hatte, durch die Jarnostraße in Richtung des Naturschutzgebiets Stellmoorer Tunneltal.

Polizei Hamburg: Tankstellenmitarbeiterin wurde leicht verletzt

Die Tankstellenmitarbeiterin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die flüchtigen Räuber werden als etwa 1,75 bis 1,80 Meter große Männer vermutlich osteuropäischer Herkunft beschrieben. Einer der beiden Haupttäter war mit einer blauen Weste bekleidet, der andere mit einem schwarz-roten Oberteil.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.