Lohbrügge: Einbrecher stehlen Schmuck im Wert von Tausenden Euro

Die Unbekannten drangen durch die Terrassentür in die Wohnung am Schulenburgring ein. Nicht der einzige Einbruch an diesem Tag.

Lohbrügge/Neuallermöhe. Abends nach Hause zu kommen und alles durchwühlt vorzufinden, ist wohl der Alptraum aller Hausbesitzer. Zwei Familien mussten das am Donnerstag erleben. Zwischen 8.30 und 19 Uhr hatten Einbrecher die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung am Schulenburgring in Lohbrügge aufgehebelt. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten unerkannt mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Einbrecher auch am Fanny-Lewald-Ring am Werk

Auch in ein Reihenhaus am Fanny-Lewald-Ring in Neuallermöhe wurde eingebrochen – und auch hier brachen die Diebe die Terrassentür auf, vermutlich zwischen 16.45 Und 20.55 Uhr. Sie durchwühlten Räume und Behältnisse, fanden aber wohl nicht viel. Ob und wenn ja was etwas gestohlen wurde, ist bisher unklar.