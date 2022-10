Energiekrise Andreas Dressel will „alles tun, um Härten abzufedern“

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kündigte Unterstützung für Steuerpflichtige an (Archivbild).

Der Finanzsenator kündigte an, wie man durch die Energiekosten in Schwierigkeiten geratene Personen und Betriebe unterstützen will.