Promis versteigern einzigartige Stücke im Schauspielhaus – für die Ukraine

Die Unikate für die Gala am 20. Oktober zugunsten der Kriegs-Opfer sind von Jan Delay, Bela B und Co. Mitveranstalter: Rocko Schamoni.

Hamburg. Die Gründer des Golden Pudel Club, Rocko Schamoni und Schorsch Kamerun, veranstalten zugunsten der Opfer des Krieges in der Ukraine zusammen mit der Organisation Cologne Cares am 20. Oktober unter dem Titel "Pudel Art Action" eine Gala im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Im Mittelpunkt stehe die Versteigerung einzigartiger Stücke, die zahlreiche, bekannte Künstler und Medienschaffende dafür bereitgestellt haben, wie das Schauspielhaus mitteilte.

Unter anderem habe Regisseur Lars Jessen den Regiestuhl aus dem Film „Fraktus“ zur Verfügung gestellt, Bela B. Felsenheimer spendiere eine original goldene Schallplatte der Ärzte und Schauspieler Axel Prahl trenne sich von seiner schönsten Westerngitarre. Außerdem können Interessierte den Wacken-erprobten, weißen Showanzug von Jan Delay, Blusen von Linda Zervakis und Caren Miosga und eine original handgeschriebene Partitur eines Klavierstücks von Chilly Gonzales ersteigern, sowie eine mintfarbene Gitarre von Jan Plewka. Auch DJ Koze spendet seine allererste Fischmob-Maxi „Bonanza“, zusammen mit dem original Bonanza-Fahrrad aus dem dazugehörigen Video.

Promis versteigern Unikate im Hamburger Schauspielhaus

Auch die Toten Hosen, Jürgen Klopp, Wim Wenders, Peaches und andere beteiligen sich an der Aktion.

Neben musikalischen Gästen wie Erobique und Thees Uhlmann werde sich Kristina Koch von Cologne Cares zur Situation der ukrainischen Kriegsopfer äußern und erläutern, wie die Spenden vor Ort eingesetzt werden, hieß es. Die Versteigerung finde live im Schauspielhaus statt, zudem sei die Teilnahme online möglich.

