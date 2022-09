Tagesthemen: Überraschung! Uli Wickert ist zurück – um Caren Miosga zu gratulieren

Hamburg. Wenn der Mann, der als "Mr. Tagesthemen" in die deutsche Fernsehnachrichten-Geschichte eingegangen ist, mehr als 16 Jahre nach seiner letzten Sendung wieder in eben jenen "Tagesthemen" eine Nachricht verliest, dann muss es eine zumindest ungewöhnliche sein. Und tatsächlich: Das, was Ulrich "'Uli" Wickert am Dienstabend der TV-Nation verkündete, war eine Rekord-Meldung – und sie betraf ihn auch selbst.

Es ging um einen Rekord, den er jetzt verloren hat. 15 Jahre und zwei Monate hatte Uli Wickert von 1991 bis 2006 durch die Tagesthemen geführt, war bekannt geworden mit dem Abschiedsgruß, der zu seinem Markenzeichen wurde: "Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht.“ Jetzt ist er diese Bestmarke los. Caren Miosga hat den Rekord in dieser Woche gebrochen. Sie ist nun die am längsten amtierende "Tagesthemen"-Moderatorin. "Ich muss eine Niederlage einstecken", so Wickert mit einem Augenzwinkern.

Tagesthemen: Uli Wickert verkündet Rekord-Nachricht

Nach Einschätzung von ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr ist Miosga längst zur "Mrs. Tagesthemen" geworden. „Sie hilft einem Millionenpublikum seit mehr als 15 Jahren, das Wichtigste des Tages einzuordnen. Dafür danken wir ihr sehr herzlich. Ihr Stil ist unverwechselbar: kompetent, verständlich und klar, hoch professionell, aber immer mit Empathie und einem besonderen Charme."

Caren Miosga löste am 16. Juli 2007 ihre Vorgängerin Anne Will bei den "Tagesthemen ab". Seitdem ist sie Gesicht und Stimme des ARD-Nachrichtenmagazins. Besondere Aufmerksamkeit zog Miosga auf die Sendung mit einer Reportage-Reise durch die Ukraine und einer Live-Sendung aus Kiew am 24. August.

Tagesthemen: Caren Miosga kann ihren Rekord noch mehrere Jahre ausbauen

Ihr 15. Dienstjubiläum im Juli wurde übrigens durch eine Corona-Infektion ausgebremst. „Mann, ist das doof. Ausgerechnet heute, an meinem Freudentag, 15 Jahre "Tagesthemen" (...), kann ich leider nicht im Studio stehen“, twitterte sie am 16. Juli dieses Jahres. Caren Miosga wird das ARD-Nachrichtenmagazin auch weiterhin präsentieren, ihr Vertrag wurde jüngst um drei Jahre bis 2025 verlängert. Die "Tagesthemen" moderiert sie im Wechsel mit Ingo Zamperoni. Aline Abboud vertritt die beiden Hauptmoderatoren.

Die "Tagesthemen" werden von der ARD-Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert. Dort entstehen auch die Nachrichtensendungen "Tageschau" und "Nachtmagazin", der Nachrichtenkanal tagesschau24, das Online-Angebot tagesschau.de sowie die Social-Media-Kanäle der "Tagesschau."