Tödlicher Unfall in Hamburg Motorradfahrer kracht mit mehr als 100 km/h in Volvo – tot

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der Saseler Chaussee mit einem Volvo zusammengestoßen und tödlich verletzt worden.

Trotz Vollbremsung krachte der 24-Jährige an der Saseler Chaussee in die Fahrerseite des Volvo. Er starb noch an der Unfallstelle.