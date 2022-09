Polizei Hamburg: "Europe's Most Wanted"-Liste – wo ist Marcel Mühlbach?

Hamburg. Auf einem der Fahndungsfotos lächelt er sympathisch in die Kamera, wirkt wie der nette Typ von nebenan. Doch der erste Eindruck von Marcel Mühlbach täuscht. Nach dem 41-Jährigen wird international gefahndet. Die Staatsanwaltschaft und Polizei in Hamburg suchen mit Fotos öffentlich nach dem mutmaßlichen Drogendealer, der sich auch auf der "Europe's Most Wanted"-Liste befindet – darin werden die meistgesuchten Verbrecher Europas aufgeführt.

Polizei Hamburg: Marcel Mühlbach international gesucht – BKA warnt

Marcel Mühlbach steht im Verdacht, im Jahr 2020 mit mehreren Kilogramm Kokain gehandelt zu haben, sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Mittwoch. "Er ist dem organisierten Drogenhandel zuzuordnen." Zielfahnder des Hamburger Landeskriminalamtes ermittelten, dass sich der 41-Jährige bis Oktober 2020 in Hamburg aufgehalten hat. Dort war er nach Informationen des Abendblatts in der Vergangenheit Kämpfer bei den Thaiholics Hamburg, die zu der Kampfschule in Winterhude Boxing Movement gehören.

Im Oktober 2020 flüchtete der Drogendealer zunächst in die Türkei, im November 2020 reiste er laut Polizei nach Kolumbien. "Der aktuelle Aufenthaltsort ist unbekannt", so Ritterskamp. Das Bundeskriminalamt warnt auf seiner Internetseite vor dem 41-Jährigen, der durch seine vielen Tätowierungen auffällt. "Vorsicht! Mühlbach ist bewaffnet und gewalttätig!", heißt es dort. Auf der offiziellen „Europe’s Most Wanted“-Website wird Mühlbach als „gefährlich“ eingestuft“.

Marcel Mühlbach – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2017 – ist einer der meistgesuchten Verbrecher Europas. Auffällig: seine vielen Tätowierungen

Foto: LKA Hamburg

Polizei Hamburg – Marcel Mühlbach wird wie folgt beschrieben:

41 Jahre alt

1,86 Meter groß

schlank

diverse Tattoos am Oberkörper und an den Armen

spricht Hochdeutsch

Kampfsportler

Die Polizei Hamburg bittet bei der Suche nach Marcel Mühlbach um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zu dem möglichen Aufenthaltsort von dem Mann bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg, an eine Polizeidienststelle oder per Mail an das Hinweispostfach der Zielfahnder lkahh23.fahndung@polizei.hamburg.de.

