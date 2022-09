Polizei Hamburg: Farbanschlag auf Islamisches Zentrum – 71-Jähriger verletzt

Hamburg. Farbanschlag auf die "Blaue Moschee" in Hamburg: Als Paketbote verkleidet hat sich ein noch unbekannter Täter am Sonntagmittag Zugang zum Islamischen Zentrum an der Außenalster in Hamburg-Uhlenhorst verschafft, das Foyer mit roter Farbe beschmiert und einen 71-Jährigen leicht verletzt.

Die Polizei Hamburg geht von politisch motivierter Sachbeschädigung aus und sucht nun Zeugen. Nach Angaben der Polizei hatte der 71-Jährige den Täter, der ein Paket dabei hatte, zunächst eintreten lassen und in ein Büro geführt. Anstatt sein mitgebrachtes Paket im Büro abzulegen, sperrte der Täter den Mitarbeiter des Islamischen Zentrums in diesem ein. Dann beschmierte der Unbekannte das Foyer der Moschee mit mitgebrachter roter Farbe.

Farbanschlag auf Blaue Moschee: Täter verliert Perücke

Der 71-Jährige konnte sich offenbar in der Zwischenzeit aus dem Büro befreien und versuchte, den Täter aufzuhalten. Bei dem Versuch, ihn an seiner Flucht zu hindern, wurde er leicht verletzt.

Der Verdächtige konnte anschließend über einen Zaun und Richtung Karlstraße flüchten. Dabei verlor er laut Polizei einen Teil seiner Verkleidung: Ermittler fanden einen mit Farbe beschmierten Regenmantel aus durchsichtigem Plastik sowie einen falschen Schnurrbart und eine Perücke. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,80 Meter groß

20 bis 40 Jahre alt

bekleidet mit hellgrauem Oberteil, dunkler Hose und dunklen Schuhen

Farbanschlag auf Blaue Moschee Hamburg: Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle melden.

Bereits in der Vergangenheit hatten Unbekannte die Imam-Ali-Moschee, wie die Blaue Moschee offiziell heißt, mit roter Farbe beschmiert. Im Juli 2021 wurden die Wände im Eingangsbereich mit arabischer Schrift angemalt.