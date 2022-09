Kleiderspenden Hamburg: Hanseatic Help eröffnet neuen Store

Hilfsorganisation Hanseatic Help eröffnet einen weiteren Store in der City. Wo er liegt und wer zum Einkaufen berechtigt ist.

Hanseatic Help Kleidung und mehr: Neuer Laden für Bedürftige in Hamburg

Hamburg. Der gemeinnützige Hamburger Verein Hanseatic Help hat einen dritten Hanseatic Help Store eröffnet. Der neue Laden befindet sich im Einkaufszentrum Hamburger Meile in Barmbek-Süd, wie Hanseatic Help mitteilte. Weitere Läden betreibt der Verein an der Großen Elbstraße in Altona sowie am Ballindamm im Hapag-Lloyd-Gebäude.

Hanseatic Help versorgt in den Läden Bedürftige mit gebrauchter Kleidung und Artikeln des täglichen Bedarfs. In einem Tweet zeigt sich der Verein erfreut über den dritten Store und wirbt um Ehrenamtliche.

Inzwischen bieten wir Bedürftigen in #Hamburg mit drei Hanseatic Help Stores eine direkte Anlaufstelle & Angebot. Wir freuen uns, wenn ihr diese Möglichkeit durch Zeit- & Engagement und Bekleidungsspenden unterstützt! 💙🙌🏻



➡️https://t.co/jGT4RVnZ5K

➡️https://t.co/9odGVwkSuM pic.twitter.com/xrgO5vJmac — EinfachMachen (@HanseaticHelp) August 17, 2022

Hanseatic Help: Termine müssen online vereinbart werden

Für einen Besuch seien eine Terminvereinbarung und die Vorlage eines Leistungsbezugs-Nachweises nötig, hieß es. Termine könnten unter helpstore.de gebucht werden. Wie die Arbeit der Hamburger Hilforganisation abläuft und wie die Spenden zu den Bedürftigen gelangen, ist im folgenden Video zu sehen.

Hanseatic Help: Der Weg einer Kindersocke

