Meine Lieblingsstadt ist Paris. Ich lebe zwar am liebsten in Hamburg, aber ich liebe die französische Hauptstadt mit ihrer städtebaulichen Struktur, ihren Plätzen, ihren Straßen, die sternförmig darauf zulaufen. Und die Fülle der Cafés und Brasserien – Paris ist eine Stadt, in der ich stundenlang spazieren kann. Mein Lieblingsstadtteil zum Wohnen ist Blankenese, ich mag den dörflichen Charakter, die Elbe, das Treppenviertel. Zum Arbeiten liebe ich die HafenCity. Mein Lieblingsort ist der Bismarckstein in Blankenese. Auf der Aussichtsplattform den Sonnenuntergang zu genießen, wenn die Schiffe stromauf- und abwärts ziehen, ist immer wieder etwas ganz Besonderes. Da kann ich nach einem anstrengenden Tag wunderbar herunterkommen. Mein Lieblingsgebäude ist die Elbphilharmonie, ein faszinierendes Gebäude mit ihrer Mischung aus Alt und Neu. Wir sind damals auch gefragt worden, ob wir das Konzerthaus bauen wollen. Und haben uns dagegen entschieden, weil wir fürchteten, entweder unser Geld oder unseren Ruf zu verlieren – oder sogar beides. Das hätten wir als Mittelständler nicht überlebt. Einmal mit dem Abrissbagger sollten wir vorsichtiger sein. Heute sollte man sich besser zweimal überlegen, ob man ein Gebäude wegen der dort gespeicherten grauen Energie wirklich abreißen muss. Was abgerissen werden sollte, ist inzwischen abgerissen – zum Beispiel die City-Hochhäuser.