E-Scooter auf den Gleisen – U-Bahn konnte nicht mehr bremsen

Hamburg. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte drei E-Scooter auf die Gleise der Hochbahn in Hamburg-Horn in der Nähe des U-Bahnhofs Legienstraße gelegt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 63-jähriger Zugführer der U-Bahnlinie U2 die Gegenstände noch bemerkt, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fahrer und die etwa 50 Fahrgäste blieben unverletzt. Ob einer der Waggons dabei beschädigt wurde, wird zurzeit geprüft.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer am frühen Mittwochmorgen etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.