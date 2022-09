Wetter Hamburg: Starkregen und Sturmböen – jetzt wird es ungemütlich

Bis zum Wochenende soll es im Norden täglich Gewittern – oft in Begleitung von Schauern. Wann das Wetter wieder freundlicher wird.

Ungemütliches Wetter: Ohne Regenjacke oder Regenschirm sollten Hamburgerinnen und Hamburg in den kommenden Tagen nicht vor die Haustür treten.

Hamburg. Regenjacke oder Schirm sind in den kommenden Tagen Pflicht: Bis zum Wochenende ist in Schleswig-Holstein und Hamburg täglich mit Regen und Gewittern zu rechnen. "Der Sommer ist nun endgültig verschwunden", so Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gewittert es ab Mittwoch immer wieder, oft in Begleitung von Schauern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 bis 23 Grad. Auch kurze Starkregen und Sturmböen sind zu erwarten.

Wetter Hamburg: Kräftige Gewitter am Donnerstag

Donnerstagnachmittag sollen die Gewitter bei Temperaturen von bis zu 21 Grad teils kräftig sein. Im Inland weht bis Donnerstag mäßiger, an den Küsten frischer bis starker Ostwind. "Es schüttet aus Eimern", kündigt Wetterexperte Jung an. "Regional können Keller vollaufen", warnt er.

Gewitter in Deutschland. Alle Warnungen: https://t.co/YyavIu81Zw und in der WarnWetter App /V pic.twitter.com/Jb3cnxmytP — DWD (@DWD_presse) September 6, 2022

Am Freitag und Sonnabend wird der Wind deutlich schwächer. Der Himmel bleibt größtenteils bewölkt. Sonnig könnte es maximal am Freitagvormittag werden. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Erst im Verlauf der nächsten Wetterwoche beruhigt sich die Wetterlage wieder und die Sonne kommt wieder mehr zum Zug", so Wetterexperte Jung. "Ob wir dann den Altweibersommer bekommen, müssen wir weiterhin noch abwarten, auf jeden Fall wird es dann wieder freundlicher und sonniger."