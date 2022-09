In allen Fällen lockte der Täter die Opfer mit einer ähnlichen Masche. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und weiteren Betroffenen.

Nach Sexualdelikten an drei Frauen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen und weiteren Betroffenen (Symbolbild).

Polizei Hamburg Sexualdelikte an drei Frauen – hängen sie zusammen?

Hamburg. Eine 18-Jährige ist in Wandsbek am vergangenen Donnerstag Opfer eines Sexualdelikts geworden. Jetzt untersucht die Polizei Hamburg, ob es einen Zusammenhang mit zwei ähnlichen Überfällen im April dieses Jahres gibt. Dabei wird auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die 18-Jährige um 16 Uhr am ZOB Wandsbek von einem etwa 25 Jahre alten Mann angesprochen. Er gab an, dass er bei einer Modelagentur arbeite, und verwickelte die junge Frau in ein Gespräch.

Währenddessen forderte er sie auf, ihm in das nahe gelegene Wandsbeker Gehölz zu folgen. Dort soll er zunehmend aufdringlich geworden sein und die junge Frau unter Anwendung körperlicher Gewalt unsittlich berührt und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung des Wandsbeker Bahnhofs.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

1,75 m groß und korpulent

„südländisch“ wirkend

Dreitagebart

bekleidet mit schwarzer Hose und einem weißen Hemd

hatte einen schwarzen Rucksack bei sich

Sexualdelikt: Als Angehörige des Opfers erschienen, flüchtete der Täter

Bereits im April hatten sich eine 19- sowie eine damals 21-Jährige an die Polizei gewandt und von ähnlichen Vorfällen berichtet. Beide Male hatte sich der spätere Täter als „Samuel“ vorgestellt.

Die 19-Jährige hatte sich am 10. April gegen 22 Uhr ebenfalls am ZOB Wandsbek aufgehalten. Auch sie wurde von einem Mann angesprochen, der sich als Mitarbeiter einer Modelagentur ausgab und mit ihr in das Wandsbeker Gehölz ging. Dort wurde er zudringlich.

Zum Glück erschienen plötzlich Angehörige der jungen Frau, die sich Sorgen gemacht hatten. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihr ab und ergriff die Flucht.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

1,75 bis 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt

„südländisch“ wirkend

Buckel auf der Nase

bekleidet mit schwarzer Trainingshose, schwarzem Sportshirt der Marke „Gymshark“, einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze sowie dunklen Schuhen

hatte eine Sporttasche bei sich

Sexualdelikt: Der Frau gelang es, sich zu befreien

Eine weitere Frau, die heute 22 Jahre alt ist, wurde am 28. April um 1 Uhr im Nachtbus der Linie 600 vom Winterhuder Marktplatz zum Bahnhof Barmbek von einem Unbekannten angesprochen. Unter dem Vorwand, er sei Musikproduzent und würde sie berühmt machen, lockte er sie zu einer Bank am Osterbekkanal.

Dort bedrängte der Mann die junge Frau und forderte sie auf, sich auszuziehen. Dann würgte er sie. Dem Opfer gelang es, sich zu befreien und in Richtung Bahnhof Barmbek zu flüchten. Der Mann folgte der jungen Frau noch kurz, ließ dann aber von ihr ab.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

1,80 bis 1,85 m groß und von kräftiger Statur

kurze schwarze, zur Seite gegelte Haare und Oberlippenbart

arabisches Erscheinungsbild mit hellerer Haut

markante, nach innen zeigende Schneidezähne

geschätzt Mitte bis Ende 20 Jahre alt

bekleidet mit dunkler Bomberjacke und dunkler grauer Jeans

hatte einen großen Rucksack dabei

Die Ermittler des LKA 42 und die Staatsanwaltschaft Hamburg prüfen nun, ob eine Person für mehrere der Taten in Betracht kommt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Weiterhin werden Opfer, denen in Hamburg Ähnliches widerfahren ist, gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.