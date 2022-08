Frau Dr. Leonhard, bitte in den OP! Sozialsenatorin Melanie Leonhard, promoviert in Geschichte, lässt sich im Altonaer Kinderkrankenhaus vom Ärztlichen Direktor Prof. Ralf Stücker die Technik im Operationssaal erklären.

Digitalisierung in der Kinderklinik in Altona, Neubau für Altersmedizin am Albertinen in Schnelsen. Was wird aus den Übernahme-Plänen?