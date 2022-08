1813: Friedrich Carl Baron von Tettenborn (1778–1845), Kaiserlich russischer Oberst 1816: Fürst Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt (1742–1819), Königlich preußischer Generalfeldmarschall a. D.

1826: Graf August Otto Grote (1747–1830), Königlich preußischer Geheimer Rat

1834: J. U. Dr. James Colquhoun (1780–1855), hanseatischer Generalkonsul in London

1838: Georg Michael Gramlich (1795–1880), Kaufmann, hanseatischer Geschäftsträger bei der Republik Venezuela

1843: Eduard Heinrich von Flottwell (1786–1865), Königlich preußischer Wirklicher Geheimer Rat und Oberpräsident der Provinz Sachsen zu Magdeburg;

1843: Conrad Daniel Graf von Blücher-Altona (1764–1845), Königlich dänischer Geheimer Conferenzrat und Oberpräsident der Stadt Altona

1843: Heinrich Christoph Gottfried von Struve (1772–1851), Kaiserlich-russischer Geheimer Rat, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister bei den freien und Hansestädten

1843: Johann Smidt (1773– 1857), Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen

1871: Otto Fürst von Bismarck-Schönhausen (1815–1898), deutscher Reichskanzler

1871: Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke (1800–1891), preußischer General, später Königlich preußischer Generalfeldmarschall

1886: Gustav Christian Schwabe (1813–1897), Kaufmann in ­London und ein großer Förderer der Kunst

1889: Johannes Brahms (1833– 1897), Komponist

1901: Alfred Ludwig Heinrich Karl Graf von Waldersee (1832– 1904), Königlich preußischer Generalfeldmarschall

1917: Paul von Beneckendorff und von Hindenburg (1847–1934), Königlich preußischer Generalfeldmarschall und späterer Reichspräsident

1948: Henry Everling (1873– 1960), Senator a. D.

1950: Adolph Schönfelder (1875–1966), Bürgerschafts­präsident, Bürgermeister a. D.

1960: Max Brauer (1887–1973), Präsident des Senats

1971: Herbert Weichmann (1896– 1983), Hamburger Bürgermeister und Finanzsenator

1978: Herbert Dau (1911–2000), Bürgerschaftspräsident a. D.

1983: Helmut Schmidt (1918– 2015), Bundeskanzler a. D.

1985: Ida Ehre (1900–1989), Schauspielerin, Regisseurin

1986: Gerd Bucerius (1906– 1995), Politiker und Publizist und Unternehmer

1986: Herbert Wehner (1906– 1990), Hamburger Bundestags­abgeordneter

1991: Alfred C. Toepfer (1894– 1993), Kaufmann und Stifter

1991: Kurt A. Körber (1909– 1992), Unternehmer und Stifter

1993: Rudolf Augstein (1923– 2002), Verleger und Publizist

1999: Marion Gräfin Dönhoff (1909–2002), Verlegerin

2001: Siegfried Lenz (1926– 2014), Schriftsteller

2003: Uwe Seeler (1936–2022), Fußball-Idol

2005: Hannelore (geb. 1926) und Helmut Greve (1922–2016), Unternehmer-Ehepaar

2007: John Neumeier (geb. 1942), Ballettdirektor

2009: Hannelore „Loki“ Schmidt (1919–2010), Naturschützerin

2013: Michael Otto (geb. 1943), Unternehmer und Stifter

2019: Kirsten Boie (geb. 1950), Kinderbuchautorin

2022: Udo Lindenberg (geb. 1946), Panikrocker und Maler