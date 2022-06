Tag der offenen Tür in der Elbphilharmonie

Hamburg. Woher kommt das Licht beim Konzert? Wie sieht eigentlich eine Orgel von innen aus? Und wohin gehen die Künstler in der Pause? Das und viele andere spannende Details rund um die Elbphilharmonie können Interessierte beim Tag der offenen Tür an diesem Wochenende erfahren. Am Samstag und Sonntag stehen die Foyers und Konzertsäle offen, geführte Kurz-Touren und eigens konzipierte Vorführungen bieten zudem Einblicke in Bühnentechnik, Backstage- und Verwaltungsbereich, teilte die Elbphilharmonie mit. Zudem gibt es durchgehend ein vielfältiges Musikangebot auf drei Bühnen.

© dpa-infocom, dpa:220617-99-705060/2

